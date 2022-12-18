В сети показали Бахмут с высоты птичьего полета
Противник по артиллерии и минометам уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается решить уличные бои. В сети опубликовали видео с квадрокоптера, на нем – Бахмут сегодня.
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Город Бахмут продолжает оставаться одной из самых горячих точек фронта на Донбассе. Бои за населенный пункт продолжаются уже месяцами. Враг постоянно пытается оцепить город, взять его в кольцо или полукольцо, пытается штурмовать Бахмут и населенные пункты возле него. Но украинская оборона стоит мощно, врагу не удается осуществить свои планы.
То, как выглядит город или то, что от него осталось, показали в сети. Как можно понять из видео, уцелевших построек почти нет. Целые жилые кварталы изуродованы, украинцы потеряли там все, что наживали на протяжении жизни.
На опубликованных кадрах видно, как над Бахмутом стоит густая туча дыма – это последствия постоянных ракетных обстрелов. Некоторые из зданий на видео еще пылают огнем.
Смотрите больше – Как выглядит Бахмут сегодня: видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский рассказал, что тактика России в районе Бахмута кардинально изменилась под командованием Сергея Суровикина: сейчас в первом эшелоне борется группа Вагнера и отряд наемников, а в тылу находятся войска Чеченской республики и другие регулярные войска.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне стягивают войска на Востоке для нового наступления. Он предположил, что оккупанты планируют штурмовать Бахмутское и Авдеевское направления.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россияне пытаются окружить Бахмут. Враги хотели зайти в город, однако ВСУ не разрешили это сделать оккупантам. Однако они не отказались от этой идеи, поскольку имеют огромные потери.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также заявил, что враг пытается любыми усилиями прорвать фронт в районе Бахмута. оккупанты ежесуточно производят штурмовые действия.