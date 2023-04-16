В субботу, 15 апреля, резонанс приобрели слова спикера Воздушных сил Игната о предоставлении Украине систем Patriot "после Пасхи". Многие восприняли это заявление буквально, поэтому представителю пришлось объяснять, что он имел в виду, уже на следующий день в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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"Следует смотреть на первоисточник"
Собственно, ведущий задал ему уточняющий вопрос относительно того, действительно ли будут ЗРК Patriot "после Великдня", на что представитель заявил, что говорил "после Пасхи". И это не следует воспринимать буквально, ведь это такой фразеологизм (образное изречение).
Какой "Великдень"? Там было "после Пасхи". "Это будет после Пасхи"… Это такой колорит нашего украинского народа. В том и состоит, собственно, эта фраза. Поэтому обратился ведущий, "когда уже будут те Patriot". Понятно, что я не назову эту информацию,
– констатировал спикер.
Вместе с тем он пошутил, что СМИ и люди "дружно и хорошо поняли такое остроумие" и после этого начали распространять манипулятивные заголовки о том, что якобы "Игнат назвал сроки предоставления Украине ЗРК".
Вам не скажут эти сроки. Когда собьем первый самолет – тогда и узнаете,
– подчеркнул Игнат.
Как системы Patriot помогут закрыть небо / Картинка 24 Канала
Украине нужна авиация
- Добавим к этой теме, что в последние недели особенно остро стоит вопрос о предоставлении нашему государству многоцелевых истребителей F-16. В частности, тот же Игнат уже неоднократно заявлял о том, что воздушным силам крайне нужны эти самолеты для того, чтобы иметь преимущество в небе.
- В то же время в издании Financial Times констатировали, что мощная американская авиация поможет нашим воинам во время контрнаступления, о котором все больше разговоров в последние недели.
- Кроме того, министр обороны Алексей Резников объяснял, почему Запад не спешит предоставлять Вооруженным Силам все необходимое вооружение. По его словам, это является следствием долговременной политики Европы и США по "умиротворению России", нежелания конфронтации с Кремлем из-за, скажем, вступления нашего государства в НАТО и т.д.