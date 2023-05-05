Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил на брифинге в Белом доме 4 мая, что за последние три дня комплексы ПВО, которые украинские военные получили от Запада, сбили большинство ракет, запущенных Россией, пишет 24 Канал.

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Что говорят в США о ПВО для Украины

Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне,

– заявил Кирби.

Также он добавил, что благодаря системам ПВО, которые Украина получила от США и других союзников, наши военные смогли сбить большинство ракет, запущенных российскими оккупантами по украинским городам в течение последних 48 – 72 часов.

Байден и Зеленский проводят регулярные переговоры

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби также прокомментировал, как часто общаются президенты США и Украины.

"Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они говорят регулярно и часто", – пояснил Кирби, отвечая на вопрос о последующих переговорах лидеров.

Что же касается даты следующего звонка, то Кирби заверил – ее открывать не может.

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