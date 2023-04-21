Глава Минобороны Украины во время пресс-конференции после встречи "Рамштайн-11" заявил, что он доволен результатами, пишет 24 Канал. Алексей Резников отметил, что главная потребность – наземная ПВО.

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Что сказал Резников об итогах "Рамштайна-11"

Министр обороны заявил, что украинские партнеры заверили – будут с Украиной до конца войны.

Для них – это победа Украины. Это очень важно для меня,

– заявил Резников.

Кроме того, украинский министр прокомментировал вопрос самолетов. По его словам, они будут следующим этапом переговоров по военной помощи.

По словам Резникова, Украина на заседании Рамштайн-11 подтвердила потребность в западных самолетах как части ПВО.

И я уверен, что у нас будут современные поколения 4++ боевые самолеты. Просто сейчас мы говорим о главных потребностях – наземном ПВО,

– объяснил Резников.

Министр заверил, что боевые самолеты сейчас обсуждают как следующий этап, но потребуется время для обучения пилотов, инженеров и так далле.

"Но это будет сделано", – пообещал Резников.

Зеленский заявил, что ждет доклада Резникова

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ждет доклада Алексея Резникова по результатам заседания "Рамштайн-11".

Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклады министра обороны по результатам "Рамштайна",

– сказал президент Украины.

Украинский лидер пояснил, что в настоящее время в Украине активно готовят новые бригады и подразделения для фронта.

Что сказал Зеленский: смотрите видео

Встреча "Рамштайн-11": что известно