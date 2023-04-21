Глава Міноборони України під час пресконференції після зустрічі "Рамштайн-11" заявив, що він задоволений результатами, пише 24 Канал. Олексій Резніков відзначив, що наразі головна потреба – наземна ППО.

Зауважте Україні вже передали понад 230 танків, у пріоритеті – все ще не літаки: підсумки "Рамштайну"

Що сказав Резніков про підсумки "Рамштайну-11"

Міністр оборони заявив, що українські партнери запевнили, що будуть з Україною до кінця цієї війни.

Для них – це перемога України. Це дуже важливо для мене,

– заявив Резніков.