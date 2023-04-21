У п'ятницю, 21 квітня, відбулося перше засідання очільників Міністерств оборони у форматі "Рамштайн-11", де обговорювали нагальні питання щодо допомоги Україні. 24 Канал зібрав головну інформацію з зустрічі.

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Скільки танків отримала Україна від партнерів

Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що союзники вже передали Україні понад 230 танків.

"Наші колективні зусилля зробили величезну зміну на полі бою – лише за кілька коротких місяців контактна група поставила понад 230 танків, понад 1555 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад 9 нових бронетанкових бригад. Також пришвидшено передачу M1 Abrams, щоб забезпечити Україну більшою кількістю бронетехніки в найближчі місяці і щоб українці використовували її для навчання у Німеччині протягом наступних кількох тижнів", – сказав він.

Зазначимо, що Україна не уточнює кількість танків, отриманих від союзників.

Пріоритет номер один у допомозі Україні

Також Ллойд Остін наголосив, що пріоритетною військовою допомогою для України наразі є системи протиповітряної оборони. Оскільки вони допоможуть убезпечитися від російських масованих ракетних атак.

"Ми всі віримо, що для України зараз найпотрібнішим є системи ППО, щоб убезпечитися від російських масованих ракетних атак", – сказав Остін у відповідь на питання щодо поставок Україні винищувачів.

Остін заявив, що протягом наступних місяців США продовжать говорити про це.

"Ми будемо на цьому наголошувати, бо це – пріоритет №1, зокрема, у найближчій перспективі", – додав він.

Голова Міноборони США заявив, що зараз українці мають змогу захищати свою критичну інфраструктуру, громадян та війська під час їх переміщень. США продовжать залучати партнерів та союзників, наголошувати на тому, що це робиться все для того, щоб Україна отримувала найсучасніші системи ППО. Остін переконаний, що союзники можуть робити ще більше, і він просить їх робити ще більше.

На "Рамштайні" підтримали надання Україні ракет до ППО

Учасники 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" підтримали надання ракет до протиповітряної оборони України.

Союзники сподіваються, що Україні вдасться захистити своїх громадян від російських безпілотників та ракет.

Багато учасників нинішньої зустрічі також підтримали пропозицію щодо надання ракет до ППО та іншого важкого озброєння,

– сказав міністр оборони США.

Остін зауважив, що партнери розуміють потреби України. Окрім того, у ЄС пропонують пришвидшити виробництво та поставку амуніції для України.

Союзники продовжать навчати ЗСУ на танках та системах ППО

Союзники України продовжать проводити тренінги для бійців ЗСУ та навчатимуть їх управлінню танками і системами ППО. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Він зазначив, що кілька сотень українських захисників зараз проходять навчання у країнах східного флангу НАТО. При цьому 65 солдатів України недавно завершили тренування на зенітних ракетних комплексах Patriot.

"Ми проводитимемо тренінги для танкістів, а також тренінги для систем ППО. Також надаватимемо амуніцію до танків, ППО, артилерії та ракети, а також запчастини, які потрібні українцям, щоб продовжувати в такому ж дусі", – додав генерал.