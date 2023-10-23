Про це 24 Каналу розповів підполковник запасу Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот, додавши, що ці аеропорти будуть ліквідуватися ЦАХАЛ й надалі.

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Головний ворог

В аеропортах Дамаску та Алеппо приземляються літаки з Ірану та Росії, які постачають іранську та російську зброю бойовикам Хезболли – в Лівані, та ХАМАС – Секторі Гази.

Хезболла є головним ворогом Ізраїлю. Якщо ХАМАС – це сьогоднішній ворог, то Хезболла – потенційно має набагато більше сил та можливостей проти Ізраїля,

– підкреслив підполковник запасу Генштабу ЦАХАЛ.

А тому Ізраїль буде захищати свою безпеку, навіть якщо для цього буде потрібно проводити атаки на території, яка має назву "Сирія". Оскільки Сирія сьогодні, за словами Бабота, це – не держава, а є анклавом Башара Асада (президент Сирії – 24 Канал), який підтримується Росією.

"А все решта – окупована Іраном територія. Коли Ізраїль атакує якісь об'єкти в Сирії, він завдає ударів по іранських та шиїтських базах", – зазначив Бабот.

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Були озброєнні автоматами Калашнікова

Водночас Росія постійно поставляє зброю у Сирію. Після атаки ХАМАС на територію Ізраїля, виявилось, що палестинські бойовики були озброєнні автоматами Калашніковими, які були виготовлені або в Росії, або в Ірані, або в Газі за ліцензією Росії.

Крім того, бойовики мають таку російську зброю:

бомби;

гранати;

міни;

фугасні заряди;

протитанкові ракети різних видів, які використовуються сьогодні й в Україні;

ПТРК "Метіс" та "Корнет";

РПГ-7 та інше.

"На жаль, ми воюємо не тільки з ХАМАС, Хезболлою та Іраном. А також з військово-промисловим комплексом Росії", – наголосив Марк Бабот.

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