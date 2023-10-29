Вероятность, что Реджепу Эрдогану станет духа вступить в войну, невысокая. Чем тогда обусловлена позиция турецкого лидера по отношению к ХАМАС и Израилю 24 Каналу объяснил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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Эрдоган близок к ХАМАС

В Анкаре 28 октября прошел большой митинг в поддержку Палестины. Там выступил и лидер Турции с уже взбудоражившими мир заявлениями.

В частности, он заявил, что именно Запад виновен в "зверствах" в Секторе Газа. Более того, Реджеп Эрдоган пригрозил западным странам войной.

Что касается прямого противостояния Турции против армии Израиля или США, то, боюсь, у Эрдогана "кишка тонкая". Но даже не об этом. Эрдоган – это человек, близкий к ХАМАСу. И лидеры ХАМАС, появившиеся 7 октября на экранах, находились в этот момент в Стамбуле,

– заметил Давид Шарп.

Лидеры ХАМАСа часто бывают в Турции. Однако неохотно там принимают именно боевую часть движения.

"Идеология партии Эрдогана – это идеология мусульманских братьев, это прямые родственники ХАМАС. Есть идеологическая близость, солидарность на религиозной основе. Более того, Эрдоган – человек эмоциональный и многое делает вопреки рациональному подходу. После всего Эрдоган является врагом Израиля", – подчеркнул военный обозреватель.

Лидера Турции даже обвиняли в публичном антисемитском заявлении. Его враждебность обусловлена фундаменталистской религиозной идеологией.

Давид Шарп об антиизраильской позиции Эрдогана: смотреть видео

Не все воспринимают турецкого лидера

За время Великой войны между Украиной и Россией Турция набрала себе новых геополитических баллов. В частности, они выступали как посредники между Украиной и Россией в зерновом соглашении, помогали в возвращении пленных командиров из Азова.

Однако довольно скользкая позиция Турции, в частности ее связи с Россией, нравится совсем не всем.

Его авторитет и восприятие в цивилизованном мире совсем не так позитивно, как в регионе. Да, Турция важный игрок, но если кто-то думает, что Эрдоган симпатизирует кому-то в западных странах, то он грубо ошибается,

– подчеркнул военный обозреватель.

Шарп добавил, что, наверное, знает, что офицеры НАТО и не только, желали бы не видеть Турцию в Альянсе. Для Европы Турция чужда и говорят, что в НАТО без нее сейчас можно было бы обойтись.

"Важный момент, что у Эрдогана есть прагматизм, но его эмоциональность и идейность, противостоящие многим интересам цивилизованного мира, все же пробиваются. Он исламист, и хоть умеренно, но представляет исламистское движение", - подчеркнул Шарп.

Многие антиизраильские выступления Эрдогана сейчас как раз являются хорошим способом для поддержания его популярности в части мусульманского мира.

Эрдоган всюду ищет выгоду

При этом еще совсем недавно между Турцией и Израилем было некоторое потепление. Произошло оно по очень прагматичным причинам, которые озвучил Давид Шарп.

Торговля Турции с Саудовской Аравией и странами Персидского залива в большинстве проходят через территорию Израиля. К этой торговле причастны и родственники Эрдогана, т.е. личную прибыль.

Желание протащить израильский газопровод через Турцию в Европу. Вместо этого не допустить, чтобы он проходил через Грецию.

в Европу. Вместо этого не допустить, чтобы он проходил через Грецию. Недовольство Соединенных Штатов откровенной антиизраильской политикой Эрдогана привело его к вынужденному сближению с Израилем.

"Но когда произошла эскалация арабо-израильского конфликта, в том числе и в Секторе Газы, наружу вырвался настоящий Эрдоган. Это мы видим прямо сейчас", – подытожил Шарп.

Эрдоган выступает за ХАМАС: коротко