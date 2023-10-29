Ймовірність, що Реджепу Ердогану стане духу вступити у війну, невисока. Чим тоді зумовлена позиція турецького лідера щодо ХАМАС та Ізраїлю 24 Каналу пояснив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

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Ердоган є близьким до ХАМАС

В Анкарі 28 жовтня пройшов великий мітинг на підтримку Палестини. Там виступив і лідер Туреччини із заявами, які уже розбурхали світ.

Зокрема, він заявив, що саме Захід винен у "звірствах" у Секторі Гази. Щобільше, Реджеп Ердоган пригрозив західним країнам війною.

Щодо прямого протистояння Туреччини проти армії Ізраїлю чи США, то, боюсь, в Ердогана "кишка тонка". Але навіть не про це. Ердоган – це людина, близька до ХАМАС. І лідери ХАМАС, які 7 жовтня з'явилися на екранах, перебували в цей момент у Стамбулі,

– зауважив Давид Шарп.

Лідери ХАМАС часто бувають у Туреччині. Однак неохоче там приймають саме бойову частину руху.

"Ідеологія партії Ердогана – це ідеологія мусульманських братів, це прямі родичі ХАМАС. Є ідеологічна близькість, є солідарність на релігійній основі. Щобільше, Ердоган – людина емоційна і багато речей робить всупереч раціональному підходу. Після усього Ердоган є ворогом Ізраїлю", – наголосив військовий оглядач.

Лідера Туреччини навіть звинувачували у публічній антисемітських заявах. Його ворожість обумовлена саме фундаменталістською релігійною ідеологією.

Давид Шарп про антиізраїльську позицію Ердогана: дивитись відео

Не всі сприймають турецького лідера

За час великої війни між Україною та Росією, Туреччина набрала собі нових геополітичних балів. Зокрема, вони виступали як посередники між Україною та Росією у зерновій угоді, допомагали у поверненні полонених командирів з Азову тощо.

Однак доволі слизька позиція Туреччини, зокрема її зв'язки з Росією, до вподоби геть не усім.

Його авторитет та сприйняття в цивілізованому світі геть не таке позитивне, як в регіоні. Так, Туреччина важливий гравець, але якщо хтось думає, що Ердоган симпатизує комусь у західних країнах, то він грубо помиляється,

– наголосив військовий оглядач.

Шарп додав, що напевне знає, що офіцери НАТО та не лише, бажали б не бачити Туреччину в Альянсі. Для Європи Туреччина є чужою і подейкують, що в НАТО без неї зараз можна було б і обійтись.

"Важливий момент, що в Ердогана є прагматизм, але його емоційність та ідейність, які протистоять багатьом інтересам цивілізованого світу, все ж пробиваються. Він – ісламіст, і хоч помірно, але представляє ісламістський рух", – підкреслив Шарп.

Багато антиізраїльських виступів Ердогана зараз якраз є гарним способом для підтримки його популярності в частині мусульманського світу.

Ердоган всюди шукає вигоду

При цьому ще зовсім нещодавно між Туреччиною та Ізраїлем було певне потепління. Відбулось воно з дуже прагматичних причин, які озвучив Давид Шарп.

Торгівля Туреччини з Саудівською Аравією та країнами Перської затоки в більшості проходять через територію Ізраїлю. До цієї торгівлі причетні й родичі Ердогана, тобто мовиться про особистий прибуток.

Бажання протягнути ізраїльський газопровід через Туреччину в Європу. Натомість не допустити, щоб він проходив через Грецію.

в Європу. Натомість не допустити, щоб він проходив через Грецію. Незадоволення Сполучених Штатів відвертою антиізраїльською політикою Ердогана привело його до вимушеного зближення з Ізраїлем.

"Але коли відбулася ескалація арабо-ізраїльського конфлікту, зокрема й у Секторі Гази, назовні вирвався справжній Ердоган. Це ми бачимо прямо зараз", – підсумував Шарп.

Ердоган виступає за ХАМАС: коротко