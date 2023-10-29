Кроме того, Эрдоган задал все внутриполитические вопросы в Турции, поэтому пытается завоевать лидерство в исламском мире. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович, назвав заявления президента Турции манипулятивными и неуместными.
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Эрдоган пытался сместить фокус
Как пояснил Рейтерович, Эрдоган отлично знает, как формируется информационная политика в западных странах. В частности, как в мире комментировали события в Украине после 24 февраля 2022 года. Потому турецкий президент захотел использовать этот фактор, чтобы максимально "подсветить" конфликт между Палестиной и Израилем.
Следует обратить внимание на дефиниции, которые использовал Реджеп Эрдоган в своем заявлении:
- он использовал сочетание "украинско-российская война", хотя правильно российско-украинская война;
- также говорил об израильско-палестинском конфликте. А именно, что в Палестине происходит "резня", а не в Секторе Газа или война ЦАХАЛ против ХАМАС.
Он пытался всячески сместить фокус внимания и сосредоточиться на проблемах палестинского народа, проблемах формирования этого независимого палестинского государства. А также на вещах, которые действительно выигрышны из-за представления их в публичной сфере,
– объяснил политолог.
Кроме того, Эрдоган зная о палестинских митингах в европейских странах, пытается показать, что на одной волне с протестующими и будто бы называет вещи своими именами, пользующимися спросом в странах, очевидно поддерживающих не Израиль.
Рейтерович считает, что в видении Эрдогана притяжение Украины логично, поскольку это позволяет обвинить Запад в лицемерии и показать, что жизнь всех людей важна. Вероятно, президент Турции пытался провести параллель, что якобы существование представителей других народов не столь важно, если ему уделяют меньше внимания.
Борьба за лидерство в исламском мире
Реджеп Эрдоган продолжает бороться за лидерство в исламском мире и никогда не прекращал этого делать. Потому не удивительно, что президент выступил с такими провокационными заявлениями.
Он занимает такую позицию достаточно давно, просто публично и в таком формате о ней не говорил. Поскольку у него значительный период времени были вопросы исключительно внутриполитического характера: ему нужно было переизбраться, была сложная кампания, были экономические проблемы,
– сказал Игорь Рейтерович.
"За турецким экономическим чудом пришла рецессия, которая была связана не столько с пандемией, а сколько с просчетами в экономической политике турецкими властями. Потом у него было землетрясение, много других вещей и оно не могло выносить этот вопрос на широкую общественность в силу своей своей занятости. Хотя он всегда мечтал и говорил, что Турция должна быть лидером даже не тюркского мира, а лидером именно исламского мира", – добавил политолог.
Турки хотят возродить Османскую империю
Сейчас Эрдоган наладил ситуацию в Турции, поэтому и выступил с таким заявлением:
- решил внутриполитический вопрос;
- более-менее стабилизировал ситуацию в экономике;
- турки полностью поддерживают высказывания президента.
Речь идет о населении Турции, выступающих за возрождение Османской империи, в том числе политики. В конце концов Эрдоган понимает, что имеет для этого все необходимые ресурсы.
Кроме того, события происходят в регионе, где Турция присутствует очень давно. Мы как-то забыли о Сирии, которая поблизости находится. А турки ведут там активную деятельность как по непосредственному участию в различных боевых действиях, которые происходят давно, так и по реализации своих интересов, которыми они их видят,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Поэтому Реджеп Эрдоган воспользовался возможностью вывести эти тезисы на глобальный план, не просто удовлетворяя ожидания собственного электората, но и претендуя на лидерство в исламском мире.
Зачем Эрдоган заявил о поддержке ХАМАС
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает боевиков палестинской группировки ХАМАС террористами. Он обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газа. Эрдоган сказал, что у него был план поездки в Израиль, но решил отменить его.
- Вероятно, Эрдоган пытается показать себя региональным лидером и выразителем интересов мусульман на Ближнем Востоке, заявив о поддержке ХАМАС.
- "Он дает знак западным странам. Хотите решать ситуацию на Ближнем Востоке – давайте через меня. Это стоит расценивать с такой-то точки зрения", – считает политолог Игорь Чаленко.