Кроме того, Эрдоган задал все внутриполитические вопросы в Турции, поэтому пытается завоевать лидерство в исламском мире. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович, назвав заявления президента Турции манипулятивными и неуместными.

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Эрдоган пытался сместить фокус

Как пояснил Рейтерович, Эрдоган отлично знает, как формируется информационная политика в западных странах. В частности, как в мире комментировали события в Украине после 24 февраля 2022 года. Потому турецкий президент захотел использовать этот фактор, чтобы максимально "подсветить" конфликт между Палестиной и Израилем.

Следует обратить внимание на дефиниции, которые использовал Реджеп Эрдоган в своем заявлении:

он использовал сочетание "украинско-российская война", хотя правильно российско-украинская война;

также говорил об израильско-палестинском конфликте. А именно, что в Палестине происходит "резня", а не в Секторе Газа или война ЦАХАЛ против ХАМАС.

Он пытался всячески сместить фокус внимания и сосредоточиться на проблемах палестинского народа, проблемах формирования этого независимого палестинского государства. А также на вещах, которые действительно выигрышны из-за представления их в публичной сфере,

– объяснил политолог.

Кроме того, Эрдоган зная о палестинских митингах в европейских странах, пытается показать, что на одной волне с протестующими и будто бы называет вещи своими именами, пользующимися спросом в странах, очевидно поддерживающих не Израиль.

Рейтерович считает, что в видении Эрдогана притяжение Украины логично, поскольку это позволяет обвинить Запад в лицемерии и показать, что жизнь всех людей важна. Вероятно, президент Турции пытался провести параллель, что якобы существование представителей других народов не столь важно, если ему уделяют меньше внимания.

Борьба за лидерство в исламском мире

Реджеп Эрдоган продолжает бороться за лидерство в исламском мире и никогда не прекращал этого делать. Потому не удивительно, что президент выступил с такими провокационными заявлениями.

Он занимает такую позицию достаточно давно, просто публично и в таком формате о ней не говорил. Поскольку у него значительный период времени были вопросы исключительно внутриполитического характера: ему нужно было переизбраться, была сложная кампания, были экономические проблемы,

– сказал Игорь Рейтерович.

"За турецким экономическим чудом пришла рецессия, которая была связана не столько с пандемией, а сколько с просчетами в экономической политике турецкими властями. Потом у него было землетрясение, много других вещей и оно не могло выносить этот вопрос на широкую общественность в силу своей своей занятости. Хотя он всегда мечтал и говорил, что Турция должна быть лидером даже не тюркского мира, а лидером именно исламского мира", – добавил политолог.

Турки хотят возродить Османскую империю

Сейчас Эрдоган наладил ситуацию в Турции, поэтому и выступил с таким заявлением:

решил внутриполитический вопрос; более-менее стабилизировал ситуацию в экономике; турки полностью поддерживают высказывания президента.

Речь идет о населении Турции, выступающих за возрождение Османской империи, в том числе политики. В конце концов Эрдоган понимает, что имеет для этого все необходимые ресурсы.

Кроме того, события происходят в регионе, где Турция присутствует очень давно. Мы как-то забыли о Сирии, которая поблизости находится. А турки ведут там активную деятельность как по непосредственному участию в различных боевых действиях, которые происходят давно, так и по реализации своих интересов, которыми они их видят,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому Реджеп Эрдоган воспользовался возможностью вывести эти тезисы на глобальный план, не просто удовлетворяя ожидания собственного электората, но и претендуя на лидерство в исламском мире.

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