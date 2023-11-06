Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко наметил 24 Каналу основные задачи Блинкена и других американских чиновников, посещающих Израиль и соседние страны.
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Сначала США пытались понять, что планирует делать Израиль, какие приказы будут отдавать ЦАХАЛ и как видят развертывание военной операции. Американцы должны были согласовать свои позиции с тем, что должен делать их союзник.
Второй раунд визитов Энтони Блинкена был посвящен сбору реакций соседних с Израилем арабских стран и более широкого круга, в частности Саудовской Аравии, относительно того, как страны будут воспринимать усиление боевых действий в Секторе Газа.
Какова судьба Сектора Газа
Теперь американцы пытаются для себя понять, как дальше будет развиваться ситуация. Так, задача военных – уничтожение ХАМАС – четко определена, но остаются открытыми такие вопросы, как:
- что будет с Сектором Газа после уничтожения ХАМАС;
- какова будет судьба гражданского населения Сектора Газа;
- как Израиль планирует гарантировать свою безопасность в дальнейшем.
Оккупация Сектора Газа – не выход
Поскольку палестинское население настроено против Израиля, размещение бойцов ЦАХАЛ может подготовить почву для обновленной версии ХАМАС.
К решению этих вопросов нужно привлекать более широкий круг региональных игроков,
– констатировал Жовтенко.
Так, одним из решений могло бы быть создание миротворческой миссии арабских стран с исламом суннитского толка в противовес шиитскому Ирану.
Визиты Блинкена в страны Ближнего Востока: основное
- Первый раунд визитов госсекретаря США прошел 11–13 октября. Кроме проявления поддержки и солидарности, речь шла также о конкретных вопросах безопасности Израиля.
- Второй визит в Израиль касался также усиления опасности от Хезболлы. Так, Блинкен вернулся для "дополнительных обсуждений с израильскими официальными лицами".
- Третий визит в страны Ближнего Востока был посвящен противодействию расширению конфликта в Секторе Газа. Блинкен побывал в Ираке и Турции.