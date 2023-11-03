Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко сказал 24 Каналу, что таким образом пытались минимизировать потери среди бойцов ЦАХАЛ. Это классическая западная доктрина ведения войны.

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"То, что делал Израиль после 7 октября в течение следующих трех недель до начала наземной фазы их операции против ХАМАС, – это то, как мы могли бы воевать, планировать наши операции, если бы у нас было достаточно дальнобойных ракетно-артиллерийских систем и современная авиация", – отметил Жовтенко.

Так, только после трех недель массированных ударов, когда израильтяне пытались достать абсолютно все, что можно достать таким типом оружия, они решились на постепенное и осторожное развертывание наземной операции.

Удастся ли Израилю зачистить Сектор Газа от террористов

Едва ли не единственная определенная цель Израиля заключается в уничтожении ХАМАС как политической и военной единицы. Скорее всего, ЦАХАЛ удастся этого добиться, но не слишком быстро.

Израильские генералы говорят, что минимум 3–4 месяца может продолжаться эта операция в нынешних обстоятельствах. Могут активизировать усилия Иран и другие региональные игроки, и это усложнит процесс,

– добавил Жовтенко.

Но остаются проблемы стратегического уровня. У политического руководства нет четкого понимания, каким должен быть финал этой операции. В частности, что делать с Сектором Газа, население которого будет очевидно настроено против Израиля, что может подготовить почву для ХАМАС 2.0.

Одним из решений может быть размещение там международного миротворческого контингента. Но неизвестно, согласятся ли на это страны арабского мира.

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