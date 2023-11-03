Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко сказав 24 Каналу, що в такий спосіб намагались мінімізувати втрати серед бійців ЦАХАЛ. Це класична західна доктрина ведення війни.

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"Те, що робив Ізраїль після 7 жовтня впродовж наступних трьох тижнів до початку наземної фази їхньої операції проти ХАМАС, – це те, як ми могли б воювати, планувати наші операції, якби в нас було достатньо далекобійних ракетно-артилерійських систем і сучасна авіація", – зазначив Жовтенко.

Так, лише після трьох тижнів масованих ударів, коли ізраїльтяни намагались дістати абсолютно все, що тільки можна дістати таким типом зброї, вони наважились на поступове та обережне розгортання наземної операції.

Чи вдасться Ізраїлю зачистити Сектор Гази від терористів

Чи не єдина визначена мета Ізраїлю полягає в знищенні ХАМАС як політичної та військової одиниці. Найімовірніше, ЦАХАЛ вдасться цього досягти, але не дуже швидко.

Ізраїльські генерали говорять, що мінімум 3–4 місяці може тривати ця операція в нинішніх обставинах. Можуть активізовувати зусилля Іран та інші регіональні гравці, і це ускладнюватиме процес,

– додав Жовтенко.

Але залишаються проблеми стратегічного рівня. Політичне керівництво не має чіткого розуміння, яким має бути фінал цієї операції. Зокрема, що робити із Сектором Гази, населення якого буде вочевидь налаштоване проти Ізраїлю, що може підготувати ґрунт для ХАМАС 2.0.

Одним з рішень може бути розміщення там міжнародного миротворчого контингенту. Але невідомо, чи погодяться на це країни арабського світу.

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