Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що єврейська держава перебуває "на піку битви". Про це він сказав 2 листопада.

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Що розповів Нетаньягу

За словами голови уряду єврейської держави, Ізраїль досяг вражаючих успіхів у війні проти палестинських бойовиків.

Ми перебуваємо на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа,

– сказав він.

Нетаньягу заявив, що ізраїльські війська зараз просуваються та продовжать рухатися вперед у майбутньому. Він наголосив, що ЦАХАЛ ніщо не зупинить.

Ми будемо просуватися і перемагати, і ми зробимо це з Божою допомогою і за допомогою наших героїчних воїнів,

– наголосив ізраїльський прем'єр.

Що сказали в ЦАХАЛ

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що ЦАХАЛ оточує Газу. За його словами, війська єврейської держави вже перебувають у цьому місті.

Ми пройшли ще один важливий етап у війні. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його,

– сказав він.

Халеві заявив, що нині ЦАХАЛ воює у густонаселеній та складній міській зоні. Мовиться про ближні бої. Армія оборони Ізраїлю проводить точну розвідку та завдає ударів з моря та повітря, щоб допомогти наземним військам. За його словами, ізраїльські військові мають величезну перевагу над бойовиками ХАМАС. Халеві зауважив, що Армія оборони Ізраїлю застосовує у Газі менше половини своїх потужностей.

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