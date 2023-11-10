Еженедельные расходы, обусловленные войной
Общая сумма расходов на войну в неделю оценивается примерно в 2,3 миллиарда шекелей или 600 миллионов долларов по среднему наличному курсу. Это составляет близко 6% ВВП страны.
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Расчет этих расходов включает:
- 1,25 миллиарда шекелей (около 325 миллионов долларов) через полное закрытие учебных заведений;
- 590 миллионов шекелей (около 153 миллионов долларов) из-за отсутствия на работе 144 тысяч эвакуированных жителей;
- 500 миллионов шекелей (около 130 миллионов долларов) из-за мобилизации около 360 тысяч военнослужащих.
С чем связаны такие показателиСнижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также прекращением функционирования системы образования, что усложняет работу родителей. Частичное открытие системы образования в последние дни может снизить издержки.
Что известно о войне между ХАМАС и Израилем
- 7 октября Израиль был атакован ХАМАС, в ответ на что Тель-Авив начал операцию против террористов.
- 27 октября Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ, объявил о начале активных военных действий в Секторе Газа.
- Ранее Министерство финансов Израиля прогнозировало, что расходы на конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа могут достичь 51 миллиарда долларов.