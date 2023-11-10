Щотижневі витрати, зумовлені війною

Загальна сума витрат на війну в тиждень оцінюється приблизно у 2,3 мільярда шекелів або 600 мільйонів доларів за середнім готівковим курсом. Це становить близько 6% ВВП країни.

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Розрахунок цих витрат включає:

1,25 мільярда шекелів (близько 325 мільйонів доларів) через повне закриття навчальних закладів;

через повне закриття навчальних закладів; 590 мільйонів шекелів (близько 153 мільйонів доларів) через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців;

через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців; 500 мільйонів шекелів (близько 130 мільйонів доларів) через мобілізацію близько 360 тисяч військовослужбовців.

З чим пов'язані такі показники Зниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також припиненням функціонування системи освіти, що ускладнює роботу батьків. Часткове відкриття системи освіти в останні дні може знизити витрати.

Що відомо про війну між ХАМАС та Ізраїлем