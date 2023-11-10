Щотижневі витрати, зумовлені війною
Загальна сума витрат на війну в тиждень оцінюється приблизно у 2,3 мільярда шекелів або 600 мільйонів доларів за середнім готівковим курсом. Це становить близько 6% ВВП країни.
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Розрахунок цих витрат включає:
- 1,25 мільярда шекелів (близько 325 мільйонів доларів) через повне закриття навчальних закладів;
- 590 мільйонів шекелів (близько 153 мільйонів доларів) через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців;
- 500 мільйонів шекелів (близько 130 мільйонів доларів) через мобілізацію близько 360 тисяч військовослужбовців.
З чим пов'язані такі показникиЗниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також припиненням функціонування системи освіти, що ускладнює роботу батьків. Часткове відкриття системи освіти в останні дні може знизити витрати.
Що відомо про війну між ХАМАС та Ізраїлем
- 7 жовтня Ізраїль був атакований ХАМАС, у відповідь на що Тель-Авів розпочав операцію проти терористів.
- 27 жовтня Даніель Хагарі, представник ЦАХАЛ, оголосив про початок активних військових дій в Секторі Газа.
- Раніше Міністерство фінансів Ізраїлю прогнозувало, що витрати на конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа можуть сягнути до 51 мільярда доларів.