Больница "Аль-Шифа" – самая большая в городе и в целом в Секторе Газа, именно рядом с ней сейчас продолжаются бои. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что террористы используют все возможности, чтобы обострить ситуацию.

Смотрите также Россия здесь ни при чем: откуда на израильской технике буква "V"

Боевики используют ситуацию возле больницы

ХАМАС прибегает к провокациям и хочет использовать ситуацию в свою пользу. Несмотря на это, Израиль неоднократно предлагал гуманитарные коридоры и создавал условия, чтобы на машинах скорой помощи эвакуировать оттуда больных. Однако живой щит выгоден для боевиков. Это также один из способов повлиять на международное сообщество.

"Больница Шифа и другие медицинские учреждения – это не просто живой щит, а прикрытие для важнейших штабов ХАМАС, его подземных инфраструктур, которые он там цинично построил. Речь идет не о нескольких скрывающихся там террористах, а о важнейшем объекте ХАМАС, который находится под больницей", – рассказал Давид Шарп.

Он добавил, что медицинский персонал учреждения сотрудничает с ХАМАС и помогает боевикам в пропаганде.

Военный эксперт из Израиля объяснил ситуацию возле больницы Шифа в Секторе Газы: смотрите видео

Какая ситуация с пленными

Переговоры по заложникам продолжаются постоянно, в том числе через посредство Катара, но каждый раз вокруг них возникает очень много слухов. Пока речь идет об обмене женщин и детей, но "торговля" идет относительно продолжительности прекращения огня – это очень важно для ХАМАС.

Террористы требуют много дней для того, чтобы восстановить силы. Психологическая война идет со стороны палестинских боевиков, которые "играют" на болезненной для израильского общества теме,

– добавил военный эксперт.

Так они пытаются давить на власть. Хотя настоящая цель ХАМАС – не только обменять своих боевиков, но и через этот инструмент остановить военную операцию Израиля, сделать ее не столь решительной.

Что происходит в Секторе Газа: актуальные новости