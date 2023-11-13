Лікарня "Аль-Шифа" – найбільша в місті та загалом у Секторі Гази, саме поруч з нею наразі тривають бої. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що терористи використовують всі можливості, щоб загострити ситуацію.

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Бойовики використовують ситуацію біля лікарні

ХАМАС вдається до провокацій та хоче використати ситуацію на свою користь. Попри це Ізраїль неодноразово пропонував гуманітарні коридори й створював умови, щоб на машинах швидкої допомоги евакуювати звідти хворих. Однак живий щит вигідний для бойовиків. Також це один зі способів вплинути на міжнародну спільноту.

"Лікарня Шифа та інші медичні установи – це не просто живий щит, а прикриття для найважливіших штабів ХАМАС, його підземних інфраструктур, які він там цинічно побудував. Мовиться не про декількох терористів, які там переховуються, а про найважливіший об'єкт ХАМАС, який перебуває під лікарнею", – розповів Давид Шарп.

Він додав, що медичний персонал установи співпрацює з ХАМАС та допомагає бойовикам у пропаганді.

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Яка ситуація з полоненими

Переговори щодо заручників тривають постійно, зокрема за посередництвом Катару, але щоразу навколо них виникає дуже багато чуток. Наразі мовиться про обмін жінок і дітей, але "торгівля" йде стосовно тривалості припинення вогню – це дуже важливо для ХАМАС.

Терористи потребують багато днів для того, щоб відновити сили. Психологічна війна йде з боку палестинських бойовиків, які "грають" на болючій для ізраїльського суспільства темі,

– додав військовий експерт.

Так вони намагаються тиснути на владу. Хоча справжня ціль ХАМАС – не лише обміняти своїх бойовиків, але й через цей інструмент зупинити військову операцію Ізраїлю, зробити її не такою рішучою.

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