Журналіст, який перебуває в лікарні, каже, що ізраїльські військові ходять від кімнати до кімнати, поверх за поверхом, опитуючи всіх – як персонал, так і пацієнтів. Ізраїльських військових супроводжують медики та носії арабської мови.

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Для чого Ізраїлю найбільша лікарня Гази

У середу 15 листопада ізраїльські сили розпочали рейд на найбільшу лікарню сектору Гази Аль-Шифа. Ізраїль переконаний, що ХАМАС діє з тунелів під величезним комплексом. Проте угруповання бойовиків та керівництво лікарні відкидають це твердження.

Вважається, що тисячі палестинців ховаються всередині та навколо лікарні. Однак разом з тим там перебувають і пацієнти.

Лікарі говорять про критичну ситуацію в закладі

Головний будинок лікарні фактично перестав функціонувати, лікарі працюють при свічках і завертають недоношених дітей у фольгу, щоб зберегти їм життя – з деякими попередженнями ситуація всередині стала "катастрофічною". Генеральний директор лікарні Гази стверджує, що в лікарні зараз близько 40 інкубаторів з немовлятами і їх немає куди евакуювати.

CNN та BBC не можуть незалежно підтвердити оцінку ситуації і посилають на джерела обох сторін. Але раніше цього тижня на фотографіях, опублікованих лікарнею, видно, як новонароджених немовлят виймали з інкубаторів і клали поруч один з одним на одне ліжко через нестачу електроенергії.

Міністр охорони здоров'я Єгипту Халед Абдель-Гаффар у вівторок повідомив, що МОЗ Єгипту намагається скоординувати передачу 36 новонароджених немовлят із Палестинським товариством Червоного Півмісяця. За його словами, на кордоні на немовлят чекають машини швидкої допомоги, оснащені портативними апаратами штучної вентиляції легенів. Однак лікарі стверджують, що Ізраїль блокує евакуацію.

Натомість армія оборони Ізраїлю заявила, що намагається забезпечити лікарню Аль-Шифа інкубаторами та респіраторами для недоношених немовлят та дітей. У середу ЦАХАЛ повідомив, що військові доправили до лікарні інкубатори та медикаменти.

До слова, раніше Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ узяв під контроль: