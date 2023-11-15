Армия обороны Израиля демонтировала парламент ХАМАС. Об этом стало известно в среду, 15 ноября.

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ЦАХАЛ показал здание снаружи и изнутри

На кадрах сначала можно увидеть еще целое здание палестинских боевиков. Впоследствии раздается мощный взрыв. После этого на месте парламента ХАМАС появляются огромные столбы чёрного дыма.

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Во вторник, 14 ноября, бойцы ЦАХАЛ захватили это здание. Они сфотографировались в парламенте ХАМАС перед его уничтожением.



Израильские военные вошли в парламент ХАМАС / Фото The Times of Israel

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