Армія оборони Ізраїлю демонтувала парламент ХАМАС. Про це стало відомо у середу, 15 листопада.
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ЦАХАЛ показав будівлю ззовні та зсередини
На кадрах спочатку можна побачити ще цілу будівлю палестинських бойовиків. Згодом лунає потужний вибух. Після цього на місці парламенту ХАМАС з'являються величезні стовпи чорного диму.
Знищення парламенту ЦАХАЛ у Газі: відео KAN News
У вівторок, 14 листопада, бійці ЦАХАЛ захопили цю будівлю. Вони сфотографувалися у парламенті ХАМАС перед його знищенням.
Ізраїльські військові зайшли до парламенту ХАМАС / Фото The Times of Israel
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