За інформацією ізраїльської поліції, відкрили вогонь троє терористів, вони пересувалися на авто. Усіх їх ліквідували ізраїльські війська.

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Що зараз відбувається в Ізраїлі

Наразі сили поліції, прикордонники та війська ЦАХАЛу проводять пошуки в цьому районі. Окрім цього, на місці події також працюють сапери. А дорога, яка з'єднує Єрусалим з поселеннями на півдні Західного берега річки Йордан нині закрита.

Скільки постраждалих

За інформацією МАДА (ізраїльської служби екстреної медичної допомоги – 24 Канал) спочатку повідомлялось про 5 поранених, але наразі відомо про 4 постраждалих цивільних людей, вони доставлені в лікарню. Серед них:

чоловік віком 20 років у важкому стані;

2 людей — молода жінка віком близько 20 років і чоловік віком 32 роки — у стані середньої тяжкості;

молодий чоловік, який отримав легкі поранення.

Як зазначає видання, люди отримали вогнепальні поранення. Трьом людям на місці події надали допомогу від симптомів травматичного стресу.

Також, за інформацією ізраїльської поліції, 6 співробітників служби безпеки зазнали поранень, у тому числі 1 перебуває у критичному стані.

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