За інформацією ізраїльської поліції, відкрили вогонь троє терористів, вони пересувалися на авто. Усіх їх ліквідували ізраїльські війська.
До слова Вони не цінують життя: яку тактику застосовують бойовики ХАМАС
Що зараз відбувається в Ізраїлі
Наразі сили поліції, прикордонники та війська ЦАХАЛу проводять пошуки в цьому районі. Окрім цього, на місці події також працюють сапери. А дорога, яка з'єднує Єрусалим з поселеннями на півдні Західного берега річки Йордан нині закрита.
Скільки постраждалих
За інформацією МАДА (ізраїльської служби екстреної медичної допомоги – 24 Канал) спочатку повідомлялось про 5 поранених, але наразі відомо про 4 постраждалих цивільних людей, вони доставлені в лікарню. Серед них:
- чоловік віком 20 років у важкому стані;
- 2 людей — молода жінка віком близько 20 років і чоловік віком 32 роки — у стані середньої тяжкості;
- молодий чоловік, який отримав легкі поранення.
Як зазначає видання, люди отримали вогнепальні поранення. Трьом людям на місці події надали допомогу від симптомів травматичного стресу.
Також, за інформацією ізраїльської поліції, 6 співробітників служби безпеки зазнали поранень, у тому числі 1 перебуває у критичному стані.
Останні новини про війну на Близькому Сході
14 листопада, бійці ЦАХАЛ захопили будівлю парламенту. Вони сфотографувалися там перед тим, як його знищити.
Вже наступного дня, Армія оборони Ізраїлю демонтувала парламент ХАМАС, який розташовувався безпосередньо у місті Газа.
До цього, ЦАХАЛ оточив найбільшу лікарню Гази під назвою "Аль-Шифа" та ввів на її територію чимало танків.