Експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман зазначив, що попереду важка робота. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що для терористів людські життя нічого не варті.

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Боротьба з терористами

13 листопада військові ЦАХАЛ увійшли до будівлі парламенту в Газі. Її захопила 7 бронетанкова бригада та піхотна бригада "Голані". Повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над регіоном.

"Сам факт захоплення парламенту – всім показати, що (ЦАХАЛ – 24 Канал) на шляху знищення ХАМАС. Але це суто символічний акт, не більше. Ще попереду війна і довгий процес", – пояснив експосол Ізраїлю в Росії.

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Вже у середу, 15 листопада, будівля парламенту була знищена. В мережі показали відео масштабного підриву.

Того ж дня ізраїльські військові увійшли до госпіталю "Аль-Шифа", де знайшли велику кількість зброї бойовиків. Вони прикривалися цивільним населенням як "живим щитом".

У них проста логіка – вони (ХАМАС – 24 Канал) будували склади, штаби в тих місцях, щоб був у них "живий щит". Вони знали, що це ми бомбити не будемо. Там немає жодного дотримання міжнародного гуманітарного права,

– наголосив Аркадій Міл-Ман.

За його словами, ізраїльські військові знайшли дитячі речі. Це свідчить про те, що бойовики утримували у заручниках маленьких дітей.

"Вони не цінують ні життя, нічого. Тому цивільне населення вони спеціально використовують", – пояснив експосол тактику загарбників.

Зазначимо, що у лікарні ізраїльські військові знайшли зброю, розвідувальні матеріали, військову техніку та обладнання. Також оперативний штаб зв'язку та форму, яка належить ХАМАС. Використовувати лікарню для терору – повне порушення міжнародного права, наголосили ізраїльські військові.

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