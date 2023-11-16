Зокрема, тепер військові дії планують здійснювати ще більш рішуче. Водночас у міністерстві підкреслили, що ЦАХАЛ контролює частину Гази.
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Ізраїль почав новий етап операції у Газі
Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що армія оборони Ізраїлю виявила "важливі знахідки" в лікарні Шифа у Газі, переходячи до наступного етапу наземної операції. Попри це він достеменно не уточнив, що саме це були за знахідки.
Операція триває, і вона проводиться чітко, вибірково, але дуже, дуже рішуче,
– сказав він.
Зрештою Ґалант підкреслив, що ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини Гази та очистив територію від бойовиків ХАМАС. За словами міністра наступний етап наземної операції у Газі вже розпочали.
ЦАХАЛ взяв під контроль гавань Гази
Армія оборони Ізраїлю 16 листопада заявила, що взяла під оперативний контроль гавань у місті Газа. Зокрема, це місце є центром флоту риболовецьких суден.
У своїй заяві ЦАХАЛ заявив, що гавань використовувалася як тренувальний центр для бійців ХАМАС. Зрештою ізраїльській армії вдалося знищити в рамках операції десять тунельних шахт палестинських бойовиків.
Ізраїль знайшов зброю у лікарні у Газі
- ЦАХАЛ увійшов до найбільшої лікарні Сектору Гази 15 листопада. Зрештою ізраїльські військові виявили на території медичного закладу командний пункт ХАМАС та багато озброєння.
- Військовий речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі уточнив, що на місці виявили зброю, розвідувальні матеріали, військову техніку та обладнання. Ізраїльські військові також знайшли оперативний штаб з обладнанням зв'язку і форму ХАМАС.
- Водночас так зване Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заперечило заяви речника ЦАХАЛ. Там наголосили, що ізраїльські війська нібито не знайшли у лікарні жодного обладнання чи зброї палестинських бойовиків з ХАМАС.