Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, что в обнаруженных туннелях нашли убитую женщину. По его словам, это была одна из наблюдательниц пограничных войск.

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"Нашли тело одной из наших похищенных девушек, которая была убита уже находясь в заложниках. Ее доставили обратно, в Израиль", – отметил Шлеймович.

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Девушка следила за экранами, которые транслировали, что происходит на другой стороне границы. Террористы отключили систему и совершили нападение на эти наблюдательные пункты, в результате чего многие израильские военные погибли, другие – оказались в плену.

На своем телеграм-канале журналист уточнил, что ее звали Ноа Марциано. 19-летнюю девушку признали "павшим солдатом ЦАХАЛ, похищенным террористической организацией".

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Кроме того, в больнице "Аль-Шифа" израильские военные обнаружили оружие, которое боевики спрятали, в частности, за аппаратами МРТ и другим медицинским оборудованием.

Также появилась информация о вывозе ЦАХАЛ тел из морга. Возможно, это действительно так – чтобы проверить, нет ли среди них израильских заложников.

Тем временем бойцы продолжают свои действия в Секторе Газа.

"В западной части Газы постоянно находят новые туннели во время захвата каких-то форпостов, штабов, баз батальонов. <...> Армия продолжает брать под контроль тот или иной квартал, тот или иной участок, зачищать их", – подытожил Шлеймович.

Обратите внимание! Израильские военные начали операцию в больнице "Аль-Шифа" утром 15 ноября, перед чем открыли коридор для гражданских. В подвалах заведения располагался самый большой командный пункт ХАМАС.

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