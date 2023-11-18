Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, что в обнаруженных туннелях нашли убитую женщину. По его словам, это была одна из наблюдательниц пограничных войск.
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"Нашли тело одной из наших похищенных девушек, которая была убита уже находясь в заложниках. Ее доставили обратно, в Израиль", – отметил Шлеймович.
В туннелях ХАМАС обнаружили убитую израильскую заложницу: смотрите видео 24 Канала
Девушка следила за экранами, которые транслировали, что происходит на другой стороне границы. Террористы отключили систему и совершили нападение на эти наблюдательные пункты, в результате чего многие израильские военные погибли, другие – оказались в плену.
На своем телеграм-канале журналист уточнил, что ее звали Ноа Марциано. 19-летнюю девушку признали "павшим солдатом ЦАХАЛ, похищенным террористической организацией".
Что еще нашли в туннелях ХАМАС
Кроме того, в больнице "Аль-Шифа" израильские военные обнаружили оружие, которое боевики спрятали, в частности, за аппаратами МРТ и другим медицинским оборудованием.
Также появилась информация о вывозе ЦАХАЛ тел из морга. Возможно, это действительно так – чтобы проверить, нет ли среди них израильских заложников.
Тем временем бойцы продолжают свои действия в Секторе Газа.
"В западной части Газы постоянно находят новые туннели во время захвата каких-то форпостов, штабов, баз батальонов. <...> Армия продолжает брать под контроль тот или иной квартал, тот или иной участок, зачищать их", – подытожил Шлеймович.
Ситуация в Секторе Газа: последние новости
- Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что наземная операция в Секторе Газа переходит к следующему этапу. Бойцы ЦАХАЛ захватили западную часть Газы и зачистили ее от боевиков ХАМАС.
- Впоследствии глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что израильские военные достигли всех поставленных целей наземной операции. Он отметил, что "это только начало".
- Ранее Армия обороны Израиля демонтировала здание парламента ХАМАС. Перед уничтожением военные сфотографировались в этом здании.