Головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що у виявлених тунелях знайшли вбиту жінку. За його словами, це була одна зі спостерігачок прикордонних військ.

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"Знайшли тіло однієї з наших викрадених дівчат, яка була вбита вже перебуваючи в заручниках. Її доправили назад, в Ізраїль", – зазначив Шлеймович.

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Дівчина стежила за екранами, які транслювали, що відбувається на іншому боці кордону. Терористи вимкнули систему й здійснили напад на ці спостережні пункти, унаслідок чого багато ізраїльських військових загинуло, інші – опинились у полоні.

На своєму телеграм-каналі журналіст уточнив, що її звали Ноа Марціано. 19-річну дівчину визнали "полеглим солдатом ЦАХАЛ, викраденим терористичною організацією".

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Крім того, у лікарні "Аль-Шифа" ізраїльські військові виявили зброю, яку бойовики заховали, зокрема, за апаратами МРТ та іншим медичним обладнанням.

Також з'явилась інформація про вивезення ЦАХАЛ тіл з моргу. Можливо, це дійсно так – щоб перевірити, чи немає серед них ізраїльських заручників.

Тим часом бійці продовжують свої дії в Секторі Гази.

"У західній частині Гази постійно знаходять нові тунелі під час захоплення якихось форпостів, штабів, баз батальйонів. <...> Армія продовжує брати під контроль той чи той квартал, ту чи ту ділянку, зачищати їх", – підсумував Шлеймович.

Зверніть увагу! Ізраїльські військові почали операцію в лікарні "Аль-Шифа" вранці 15 листопада, перед чим відкрили коридор для цивільних. У підвалах закладу розташовувався найбільший командний пункт ХАМАС.

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