Ізраїль заявив, що йому вдалося досягнути усіх цілей, які він поставив перед початком операції. Водночас це ще не означає завершення боротьби.

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Це лише початок

31 жовтня розпочалася наземна операція ЦАХАЛ, у ході якої бойові дії перенеслися безпосередньо на територію палестинського анклаву. Наразі ізраїльські військові вже діють у центрі міста Газа, вишукуючи терористів і завдаючи по них ударів.

Голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі наголосив, що було вбито тисячі бойовиків, зокрема, лідерів ХАМАС, "усі поставлені цілі досягнуті", втім "це лише початок".

Ми сповнені рішучості досягти кінця битви, і кінець битви буде кінцем ХАМАСу. Ми не зупинимося, доки всі військові та керівні можливості ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду не будуть знищені,

– підкреслив Ханегбі.

ЦАХАЛ анонсував новий етап операції

Вчора, 16 листопада, Ізраїль повідомив, що операція у Секторі Гази переходить у новий етап, зокрема, військові дії планують здійснювати більш рішуче. Так, міністр оборони країни Ґалант розповів, що ЦАХАЛ вдалося встановити повний контроль над західною частиною Гази, очистивши цю територію від терористів. Крім того, Армія оборони Ізраїлю зазначила, що взяла під оперативний контроль гавань у місті Газа.

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