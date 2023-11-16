Цьогорічна зустріч Сі та Байдена у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має конкретні результати та домовленості, зокрема й щодо України. Про це 24 Каналу сказав політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Чітка позиція

Президент США назвав лідера Китаю "диктатором" всього через декілька годин після особистої зустрічі з ним. До того ж Байден назвав ці перемовини "одними з найпродуктивніших". МЗС Китаю засудило американського лідера та назвало його висловлювання "абсурдним" та "провокацією".

Проте, на думку політичного експерта, заява Байдена про диктаторський режим Сі Цзіньпіна суттєво не вплине на відносини між країнами. Поготів вони обмінялися між собою телефонними номерами.

Щодо України чітко прописаний пункт, в якому зазначено, що Байден виступив зі зверненням до Сі Цзіньпіна про те, що США разом з партнерами наполегливо допомагатимуть Україні, щоб наша держава вийшла з війни демократичною, незалежною, суверенною і квітучою країною. Є чітка позиція,

– зазначив Клочок.

Низка обговорюваних питань стосуються можливості Росії далі вести війну проти України, стабілізації ситуації на території Східної Азії щодо демократизації Корейського півострова.

"Це такий привіт Північній Кореї. Я не думаю, що Байден без погодження зробив таку заяву. Звертаю увагу, що говорили також про Близький Схід і про те, що навіть до зустрічі Іран заявив, що не підтримуватиме ХАМАС. Така цікава деталь. Це питання було вирішено навіть до зустрічі. Впродовж найближчих років війни в Тайвані не буде", – мовив політичний експерт.

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"Здійснилася" мрія Путіна

Зараз Пекін відходить від тісної співпраці з Москвою. Росія для Китаю стала серйозним ринком збуту. Протягом останніх років торговельні відносини між країнами дуже сильно нарощувалися.

Реалізувалася ідея, яку багато років виношував Владімір Путін, про створення біполярного світу. Очільник Кремля на одному полюсі бачив себе, а на іншому – Байдена. Проте виявилося зовсім навпаки. На одному полюсі Китай, на другому – США, а Путін десь з Кремля спостерігає за цим.

Водночас росіяни набрали в рот води. Я не бачив жодного коментаря від Росії. У Кремлі реально паніка,

– додав Клочок.

США та Китай вирішили нарощувати авіасполучення для культурного, спортивного та соціального обміну. Це свідчить про поглиблення співпраці навіть на такому соціально-побутовому, туристичному рівні.

Такі речі випадково не прописується. Можливо, це велика підготовка до створення міждержавної угоди про співпрацю. Я не буду зараз стверджувати про те, що в перспективі Китай і США стануть дружніми країни. Проте на даному етапі прагматизм перемагає,

– наголосив політичний експерт.

Також пролунала інформація, що нібито Байден наполягав на тому, щоб Сі Цзіньпін не допомагав Росії. Якщо підводити просту риску, то зараз Путін просто сидить і спостерігає за цим усім, але вдіяти нічого не може.

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