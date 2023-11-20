Соответствующее заявление турецкий президент сделал во время съезда Национального студенческого союза. На нем он присутствовал сразу после возвращения из Германии.

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Обвинил Запад в игнорировании "геноцида палестинцев"

Реджеп Эрдоган выразил возмущение тем, что, уверен он, Запад игнорирует "геноцид палестинцев" в Газе.

Посмотрите весь западный мир, империалистическая структура крестоносцев – вместе. Они не отличаются друг от друга. К сожалению, мы видели это во время моего визита (в Берлин – 24 Канал) минувшей ночью,

– заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что видел это у президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и других. Ведь они, не утихало возмущение Эрдогана, "говорят, что нападение ХАМАС 7 октября повлекло за собой эту ситуацию".

Конечно, я сказал им, что 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей сейчас были убиты Израилем (в Газе – 24 Канал). Почему вы не говорите об этом?

– продолжал возмущаться Эрдоган.

Он также рассказал, что призвал помочь в вопросе освобождения находящихся в тюрьмах палестинцев Израиля, Германию. Эрдоган отметил, что речь идет о около 10 тысячах людей.

"Германия, сделайте шаг для их выдачи, а мы приложим усилия в отношении тех (заложников – 24 Канал), которые находятся в руках ХАМАС", – добавил он.

В то же время турецкий лидер дал обещание, что обратится в международные инстанции по поводу "геноцида в Секторе Газа".

Позиция Турции в войне в Газе