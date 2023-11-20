Відповідну заяву турецький президент зробив під час з'їзду Національного студентського союзу. На ньому він був присутнім відразу після повернення з Німеччини.
Читайте також ЦАХАЛ показав на відео частину мережі тунелів бойовиків ХАМАС під лікарнею Аль-Шифа
Звинуватив Захід в ігноруванні "геноциду палестинців"
Реджеп Ердоган висловив обурення тим, що, переконаний він, Захід ігнорує "геноцид палестинців" у Газі.
Подивіться, весь західний світ, імперіалістична структура хрестоносців – разом. Вони не відрізняються один від одного. На жаль, ми бачили це під час мого візиту (до Берліна – 24 Канал) минулої ночі,
– заявив Ердоган.
Він підкреслив, що бачив це у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та інших. Адже вони, не вщухало обурення Ердогана, "кажуть, що напад ХАМАС 7 жовтня спричинив цю ситуацію".
Звичайно, я сказав їм, що 13 тисяч дітей, жінок та людей похилого віку зараз були вбиті Ізраїлем (у Газі – 24 Канал). Чому ви не говорите про це?
– продовжив обурюватися Ердоган.
Він також розповів, що закликав посприяти в питанні звільнення палестинців, котрі перебувають у в'язницях Ізраїлю, Німеччину. Ердоган зауважив, що йдеться про близько 10 тисяч людей.
"Німеччина, зробіть крок для їх видачі, а ми докладемо зусиль щодо тих (заручників – 24 Канал), які перебувають у руках ХАМАС", – додав він.
Водночас турецький лідер дав обіцянку, що звернеться до міжнародних інстанцій щодо "геноциду у Секторі Гази".
Позиція Туреччини у війні у Газі
- Після нападу ХАМАС на Ізраїль, відносини між Туреччиною та останнім загострилися. Це при тому, що вони і до того були досить напруженими.
- А ще більш загострилися вони тоді, коли ЦАХАЛ розпочав військову операцію у Секторі Гази. Власне, на днях Реджеп Ердоган зробив опальну заяву, назвавши Ізраїль "терористичною державою". А от ХАМАС, на його думку, – "борці опору".
- Додамо, що Ердоган не шкодував критики для Заходу і до ескалації на Близькому Сході. Раніше він заявляв, що Захід займався "тільки провокаціями" у війні Росії проти України.