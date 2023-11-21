Издание пишет, что им информацию сообщил помощник Гании, отправив заявление лидера. Кстати, израильский военный обозреватель убеждал, что перемирие с ХАМАС недопустимо.
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Что сказали в ХАМАС о возможном перемирии
Представители ХАМАС "приближаются к соглашению о перемирии" с Израилем,
– написало издание.
Журналисты добавили, что ХАМАС направил это сообщение катарским официальным лицам, играющим роль посредников. Однако никаких подробностей об условиях потенциального соглашения боевики не предоставили.
Кстати, Израиль в начале войны с ХАМАС в октябре убеждал, что их цель – уничтожить всех боевиков ХАМАС.
Израиль и ХАМАС договариваются о заложниках
- Стороны договариваются об освобождении заложников. Накануне представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что посредники "приближаются к завершению" переговоров по освобождению заложников. Речь идет о мирных людях, которых боевики ХАМАС захватили во время нападения на Израиль.
- Перед этим СМИ со ссылкой на палестинского чиновника, писали, что ХАМАС остановил переговоры по заложникам из-за поступков Армии обороны Израиля по больнице Аль-Шифа. Хотя раньше Израиль призвал эвакуировать людей из заведения, ведь там боевики организовали террористический объект и имеют сеть тоннелей.
- Кстати, представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял ранее, что в плену ХАМАС находятся 245 человек. Главное условие для временного прекращения огня – освободить их.