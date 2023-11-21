Видання пише, що їм інформацію повідомив помічник Ганії, надіславши заяву лідера. До речі, ізраїльський військовий оглядач переконував, що перемир'я з ХАМАС неприпустиме.
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Що сказали у ХАМАС про можливе перемир'я
Представники ХАМАСу "наближаються до угоди про перемир'я" з Ізраїлем,
– написало видання.
Журналісти додали, що ХАМАС надіслав це повідомлення катарським офіційним особам, що грають роль посередників. Проте жодних подробиць щодо умов потенційної угоди бойовики не надали.
До речі, Ізраїль на початку війни з ХАМАС у жовтні переконував, що їхня мета – знищити всіх бойовиків ХАМАС.
Ізраїль та ХАМАС домовляються про заручників
- Сторони домовляються про визволення заручників. Напередодні представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що посередники "наближаються до завершення" переговорів зі звільнення заручників. Мовиться про мирних людей, яких бойовики ХАМАС захопили під час нападу на Ізраїль.
- Перед цим ЗМІ з посиланням на палестинського чиновника, писали, що ХАМАС зупинив переговори щодо заручників через вчинки Армії оборони Ізраїлю щодо лікарні Аль-Шифа. Хоча раніше Ізраїль закликав евакуювати людей із закладу, адже там бойовики організували терористичний об'єкт та мають мережу тунелей.
- До речі, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявляв раніше, що у полоні ХАМАС перебувають 245 людей. Головна умова для тимчасового припинення вогню – визволити їх.