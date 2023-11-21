Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що лідери деяких країн прагнуть зупинити операцію Ізраїлю. Вони перебувають під тиском проарабського електорату чи "лівих" сил.

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Чому перемир'я неможливе

Бойовики виграють від будь-якого тривалого перемир'я. Наприклад, у них є пускові установки ракет, до яких важко дістати, бо вони під завалами, або ті, до яких не вистачає боєкомплекту. Під час перемир'я ХАМАС зможе заповнити всі ці "пробіли".

З військового погляду перемир'я для Ізраїлю недопустиме, адже дозволить ХАМАС відновити можливості, реорганізуватися й вийти зі стадії оборони. Ракети ХАМАС будуть готові обстрілювати ізраїльські міста,

– підкреслив Давид Шарп.

Єдина причина, через яку Ізраїль може погодитись на тривале зупинення бойових дій – угода щодо масштабного звільнення заручників. Найважливіша умова для ХАМАС в межах цієї угоди – організувати тривале перемир'я.

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Як може відбутися обмін

Ізраїлю важливо звільнити всіх своїх заручників, зокрема серед них є 31 дитина. ХАМАС висував ще одну вимогу, яка недопустима для країни – розділення сімей. Бойовики хотіли випустити 50 людей, але залишити за собою право вибирати кого саме. Наприклад, вони могли залишити матір, а видати лише її дитину.

Ізраїль вимагає більшої кількості звільнених, а також недопущення розділення сімей. Влада країни розуміє, що після цієї угоди наступні будуть дуже проблемними, адже коли ХАМАС захоплював заручників, то був зацікавлений в тому, щоб обміняти їх на всіх терористів, які перебувають в ізраїльських тюрмах.

Зараз терористи розуміють, що провести такий обмін ще встигнуть, але поки вони мають заручників, то можуть використовувати їх, як живий щит або розмістити поруч з лідерами терористів, які важливі для Ізраїлю,

– наголосив військовий оглядач.

Після перемир'я ЦАХАЛ буде важко знову атакувати, втрати будуть більшими. А після декількох таких зупинок Ізраїль не зможе відновити операцію через сукупність політичних та стратегічних причин.

"Зупинити вогонь легко, а почати його знову, коли на тобі величезний політичний тиск – дуже нелегко. Тому ХАМАС не хоче звільняти всіх заручників, а це створює велику небезпеку для людей", – підкреслив Шарп.

Днями ізраїльські військові знайшли тіла двох заручників під час операції в Секторі Гази. Уже доведено, що їх навмисно розстріляли терористи. Тому наразі мовиться про те, що ХАМАС нібито випустить одразу 50 заручників, а далі впродовж 5 днів випускатиме по 10 людей.

Вони ніколи не планували випустити одразу всіх 237 заручників, адже хочуть тримати їх у себе, щоб мати інструмент тиску на владу Ізраїлю,

– підсумував Давид Шарп.

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