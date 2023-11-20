Журналісти написали, що найтяжчий етап війни проти ХАМАС в Ізраїлю ще попереду. Саме таку позицію видання озвучило, посилаючись на дані високопоставлених ізраїльських офіцерів та аналітиків.

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Що кажуть про війну між Ізраїлем та ХАМАС

Журналісти зазначили, що Ізраїль переносить фокус своєї військової кампанії на Південь Гази. Саме там ЦАХАЛу "світить" найтяжчий етап шеститижневої війни, адже вони прагнуть:

розгромити бойовиків;

на тлі поглиблення гуманітарної кризи – повернути заручників.

В останні дні ізраїльські командири сигналізували про зміщення на Південь, припускаючи, що багато бойовиків ХАМАС втекли туди, коли ізраїльські війська увійшли, і що деякі лідери сховалися в густонаселених містах чи в підземних тунелях, де менше авіаударів і менше бойових дій…

– переконані журналісти.

Вони додали, що Армія оборони Ізраїлю значною мірою взяла під контроль північну частину сектора Гази, проте тільки частково знищила військовий потенціал ХАМАСу і не знешкодила багатьох його лідерів. На Півдні Гази бойовики майже напевно виявляться більш рішучим супротивником, адже в них залишиться мало варіантів розвитку подій, окрім боротьби.

Заручники є найкращим важелем, який є у лідерів ХАМАС, щоб пережити переміщення Ізраїлю на Південь, оскільки бойовики прагнуть припинити бойові дії, принаймні тимчасово,

– заявив співрозмовник видання.

Ба більше, дії Ізраїлю на Півдні Гази ускладнить велика кількість мирних мешканців. Адже у середині жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала мирних мешканців евакуюватись на Південь Гази.

До речі, заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер в ефірі каналу CBS закликав Ізраїль звузити "зону активних бойових дій, уточнивши, де цивільні особи можуть шукати притулку від бойових дій" на Півдні.

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