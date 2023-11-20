Журналисты написали, что тяжелый этап войны против ХАМАС в Израиле еще впереди. Именно такую позицию издание озвучило, ссылаясь на высокопоставленные израильские офицеры и аналитики.

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Что говорят о войне между Израилем и ХАМАС

Журналисты отметили, что Израиль переносит фокус своей военной кампании на Юг Газы. Именно там ЦАХАЛ "светит" самый тяжелый этап шестинедельной войны, ведь они стремятся:

разгромить боевиков;

на фоне углубления гуманитарного кризиса вернуть заложников.

В последние дни израильские командиры сигнализировали о смещении на Юг, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали туда, когда израильские войска вошли, и некоторые лидеры скрылись в густонаселенных городах или в подземных туннелях, где меньше авиаударов и меньше боевых действий…

– убеждены журналисты.

Они добавили, что Армия обороны Израиля в значительной степени взяла под контроль северную часть сектора Газа, однако частично уничтожила военный потенциал ХАМАСа и не обезвредила многих его лидеров. На Юге Газа боевики почти наверняка окажутся более решительными противниками, ведь у них останется мало вариантов развития событий, кроме борьбы.

Заложники являются лучшим рычагом, который есть у лидеров ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на Юг, поскольку боевики стремятся прекратить боевые действия, по крайней мере, временно,

– заявил собеседник издания.

Более того, действия Израиля на Юге Газа усложнят большое количество мирных жителей. Ведь в середине октября Армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться на Юг Газы.

Кстати, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в эфире канала CBS призвал Израиль сузить "зону активных боевых действий, уточнив, где гражданские лица могут искать убежища от боевых действий" на Юге.

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