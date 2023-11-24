Представник ізраїльських збройних сил Авічай Адраї заявив, що війна з ХАМАС ще не закінчена. Водночас сьогодні сторони домовились про припинення вогню.

Дивіться також Президент Ізраїлю наголосив на "критичних годинах" перед звільненням заручників з рук ХАМАС

Пауза тимчасова

За його словами, гуманітарна пауза має тимчасовий характер. Північна частина Сектора Гази все ще є небезпечною зоною бойових дій. Пересуватися на північ заборонено.

З метою вашої безпеки ви маєте залишатися в гуманітарній зоні на Півдні,

– сказав представник армії Ізраїлю.

Домовленість про режим припинення вогню триватиме чотири дні. Посередником у домовленостях виступає Катар.

Що передбачає припинення вогню