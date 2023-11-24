На цьому Ісаак Герцог наголосив під час зустрічі з прем'єр-міністрами Бельгії та Іспанії. Він зазначив, що Ізраїль стоїть перед "критичними годинами" перед запланованим звільненням заручників.

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Ізраїль прагне повернути заручників

Це критичні години. Ми чекаємо і молимося за повернення першої групи заручників і припинення вогню, про яке домовилися Ізраїль і Катар, а також Катар і ХАМАС під егідою Сполучених Штатів Америки,

– сказав Герцог.

Він заявив прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу і прем'єр-міністру Бельгії Александру де Кроо, що "ми хочемо дати надію сім'ям, які проходять через пекло, щоб вони побачили маленьких немовлят, дітей і дорослих, жінок, які повертаються додому, з метою побачити, що всі вони повернулися додому". Водночас, за словами президента Ізраїлю, для цього необхідно переконатися, що ХАМАС дотримаються суворих правил угоди. І що це саме ті деталі, які зараз обговорюються.

Кроки до покращення гуманітарної ситуації

За словами Гергога, Ізраїль "робить серйозні кроки для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі разом з ООН, з арабськими країнами". Він додав, що сподівається побачити введення польових госпіталів, а також подальше постачання необхідних продуктів і медикаментів.

Санчес заявив, що Іспанія "поділяє біль і скорботу Ізраїлю". Вона також вітає "угоду, яка дозволить звільнити частину заручників і встановити гуманітарну паузу". Де Кроо зазначив, що Бельгія "стоїть на вашому боці". Він також висловив надію, що угода, яка зароджується, "призведе до звільнення заручників".

За наявною інформацією, 13 заручників, котрих утримують у Газі, мають звільнити о 16:00. Після цього невизначену кількість палестинських ув'язнених мали б звільнити з ізраїльських в'язниць.

Упродовж наступних чотирьох днів планують звільнити щонайменше 50 жінок і дітей. Після цього у руках палестинських терористів залишаться близько 190 людей, котрих вони викрали після нападу на Ізраїль 7 жовтня.