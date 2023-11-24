Об этом Исаак Герцог отметил во время встречи с премьер-министрами Бельгии и Испании. Он отметил, что Израиль стоит перед "критическими часами" перед запланированным освобождением заложников.

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Израиль стремится вернуть заложников

Это критические часы. Мы ждем и молимся о возвращении первой группы заложников и прекращении огня, о котором договорились Израиль и Катар, а также Катар и ХАМАС под эгидой Соединенных Штатов Америки,

– сказал Герцог.

Он заявил премьер-министру Испании Педро Санчесу и премьер-министру Бельгии Александру де Кроо, что "мы хотим дать надежду семьям, проходящим через ад, чтобы они увидели маленьких младенцев, детей и взрослых, возвращающихся женщин домой, чтобы увидеть, что все они вернулись домой". В то же время, по словам президента Израиля, для этого необходимо убедиться, что ХАМАС придерживается строгих правил соглашения. И что это именно те детали, которые сейчас обсуждаются.

Шаги к улучшению гуманитарной ситуации

По словам Гергога, Израиль "делает серьезные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в Газе вместе с ООН, с арабскими странами". Он добавил, что надеется увидеть введение полевых госпиталей, а также последующую поставку необходимых продуктов и медикаментов.

Санчес заявил, что Испания "разделяет боль и скорбь Израиля". Она также приветствует "соглашение, которое позволит освободить часть заложников и установить гуманитарную паузу". Де Кроо отметил, что Бельгия "стоит на вашей стороне". Он также выразил надежду, что зарождающееся соглашение "приведет к освобождению заложников".

По имеющейся информации, 13 заложников, содержащихся в Газе, должны быть освобождены в 16:00. После этого неопределенное количество палестинских заключенных должны были освободить из израильских тюрем.

В течение следующих четырех дней планируют освободить не менее 50 женщин и детей. После этого в руках палестинских террористов останутся около 190 человек, которых они похитили после нападения на Израиль 7 октября.