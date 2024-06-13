Це 24 Каналу зауважив ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшее радио" Цві Зільбер. На його думку, єдине рішення – реокупувати Сектор Гази, щоб скинути там режим ХАМАС, однак ізраїльські військові не хочуть цим займатися.
Читайте також Україна визнає дві держави: і Ізраїль, і Палестину, – Зеленський
Сторони ніколи не укладуть перемир'я
Цві Зільбер зазначив, що військовий потенціал Ізраїлю та ХАМАС навіть не варто порівнювати. Адже ЦАХАЛ – потужна та сучасна армія. Однак у цій війні наразі нема політичного виходу. Ці дві сторони ніколи не укладуть перемир'я.
Тільки реокупація Гази може там змінити режим ХАМАС. Інших варіантів нема. А ізраїльська армія категорично не хоче займатись цією справою. Вони не хочуть реокупувати Газу, не хочуть займатись цивільними справами, судами, поліцією та іншими справами,
– припустив він.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Президент США Джо Байден оприлюднив новий план щодо припинення вогню в Секторі Гази. Там мовиться, що на шість тижнів має повністю припинитися вогонь, а Ізраїль має вивести війська з усіх густонаселених районів Гази. А також звільнити заручників, зокрема, жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Ще в регіоні мають збільшити гуманітарну допомогу, дозволивши в'їзд 600 вантажівок щодня до Гази.
- Надалі мають звільнити всіх живих заручників, зокрема, солдатів-чоловіків, і вивести ізраїльські війська з Гази. На третьому етапі має розпочатися масштабна відбудова регіону.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу жорстко відреагував на пропозицію. Він заявив, що умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю. За його словами, не погодиться зробити інакше.
- Рада Безпеки ООН схвалила план Байдена. За підтримку документа лідера США проголосували 14 країн. І хоча представник Росії утримався від голосування, резолюція Радбезу вважається прийнятою.