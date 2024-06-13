Це 24 Каналу зауважив ізраїльський журналіст, головний редактор "Лучшее радио" Цві Зільбер. На його думку, єдине рішення – реокупувати Сектор Гази, щоб скинути там режим ХАМАС, однак ізраїльські військові не хочуть цим займатися.

Читайте також Україна визнає дві держави: і Ізраїль, і Палестину, – Зеленський

Сторони ніколи не укладуть перемир'я

Цві Зільбер зазначив, що військовий потенціал Ізраїлю та ХАМАС навіть не варто порівнювати. Адже ЦАХАЛ – потужна та сучасна армія. Однак у цій війні наразі нема політичного виходу. Ці дві сторони ніколи не укладуть перемир'я.

Тільки реокупація Гази може там змінити режим ХАМАС. Інших варіантів нема. А ізраїльська армія категорично не хоче займатись цією справою. Вони не хочуть реокупувати Газу, не хочуть займатись цивільними справами, судами, поліцією та іншими справами,

– припустив він.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини