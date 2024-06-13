Это 24 Каналу отметил израильский журналист, главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер. По его мнению, единственное решение – реоккупировать Сектор Газы, чтобы свергнуть там режим ХАМАС, однако израильские военные не хотят этим заниматься.

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Стороны никогда не заключат перемирие

Цви Зильбер отметил, что военный потенциал Израиля и ХАМАС даже не стоит сравнивать. Ведь ЦАХАЛ – мощная и современная армия. Однако в этой войне пока нет политического выхода. Эти две стороны никогда не заключат перемирие.

Только реоккупация Газы может там изменить режим ХАМАС. Других вариантов нет. А израильская армия категорически не хочет заниматься этим делом. Они не хотят реоккупировать Газу, не хотят заниматься гражданскими делами, судами, полицией и другими делами,

– предположил он.

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