Это 24 Каналу отметил израильский журналист, главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер. По его мнению, единственное решение – реоккупировать Сектор Газы, чтобы свергнуть там режим ХАМАС, однако израильские военные не хотят этим заниматься.
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Стороны никогда не заключат перемирие
Цви Зильбер отметил, что военный потенциал Израиля и ХАМАС даже не стоит сравнивать. Ведь ЦАХАЛ – мощная и современная армия. Однако в этой войне пока нет политического выхода. Эти две стороны никогда не заключат перемирие.
Только реоккупация Газы может там изменить режим ХАМАС. Других вариантов нет. А израильская армия категорически не хочет заниматься этим делом. Они не хотят реоккупировать Газу, не хотят заниматься гражданскими делами, судами, полицией и другими делами,
– предположил он.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Президент США Джо Байден обнародовал новый план по прекращению огня в Секторе Газа. Там говорится, что на шесть недель должен полностью прекратиться огонь, а Израиль должен вывести войска из всех густонаселенных районов Газы. А также освободить заложников, в частности, женщин, пожилых людей и раненых, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Еще в регионе должны увеличить гуманитарную помощь, разрешив въезд 600 грузовиков ежедневно в Газу.
- В дальнейшем должны освободить всех живых заложников, в частности, солдат-мужчин, и вывести израильские войска из Газы. На третьем этапе должно начаться масштабное восстановление региона.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху жестко отреагировал на предложение. Он заявил, что условия Израиля для прекращения войны не изменились: уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. По его словам, не согласится сделать иначе.
- Совет Безопасности ООН одобрил план Байдена. За поддержку документа лидера США проголосовали 14 стран. И хотя представитель России воздержался от голосования, резолюция Совбеза считается принятой.