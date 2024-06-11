За поддержку документа президента США проголосовали 14 стран. И хотя представитель России воздержался от голосования, резолюция Совбеза считается принятой.
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Израиль и ХАМАС призвали прекратить огонь
В проекте резолюции говорится о том, что Совет безопасности ООН "приветствует новое предложение о прекращении огня, объявленное 31 мая, которое принял Израиль, и призывает ХАМАС также принять его". Совбез призвал Израиль и ХАМАС без задержек и выдвижения каких-либо условий выполнять предложения резолюции.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Совбез "направил ХАМАСу четкий месседж – принять соглашение о прекращении огня". Она также добавила, что боевые столкновения могут прекратиться уже, но для этого нужны соответствующие действия ХАМАСа.
С Израилем предложение Байдена уже обсудили – госсекретарь Энтони Блинкен встретился с премьером Биньямином Нетаньяху. Мнение США неизменно относительно безопасности Израиля с гарантиями, что ужасные события 7 октября не повторятся.
"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие мировые лидеры будут поддерживать комплексное предложение, изложенное президентом Байденом, которое обеспечит немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников, а также значительное и длительное увеличение гуманитарной помощи, которая будет распределяться по всей Газе", – отметили в США.
Блинкен также рассказал о важности "дипломатических усилий по планированию развития ситуации в постконфликтный период". Это должно обеспечить долгосрочный мир, безопасность и стабильность для израильтян и палестинцев.
В то же время Блинкен подчеркнул важность предотвращения распространения конфликта.
Война между Израилем и ХАМАСом: последние новости
- На днях стало известно, что Израиль может прекратить огоньна 42 дня для освобождения заложников и обмена пленными с ХАМАС. Но такое решение критикуют, ведь так Израилю придется освободить террористов ХАМАС, в частности, одного из злейших врагов, который стоял у истоков войны.
- Добавим, что незадолго до этого Израиль взял под контроль Филадельфийский коридор на границе между Сектором Газа и Египтом. Через него ХАМАС поставляли оружие и боеприпасы, также под ним расположено большое количество контрабандных ходов.
- Добавим, что ХАМАС из Сектора Газы атаковал Тель-Авив 26 мая. И это был первый обстрел за 4 последних месяца. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по Рафаху, где располагались вражеские группировки. В результате этого погибли 2 палестинских командира. Впрочем, один из обстрелов Израиля также пришелся по палаточному городку в этом городе. От обстрела погибли 35 мирных палестинцев. Между тем в Тель-Авиве говорят, что целились по террористам ХАМАСа.
- Также израильская армия вошла в город Рафах. В общем наземная операция Израиля на юге Газы продолжается уже несколько недель. Это уже вызвало осуждение во всем мире.