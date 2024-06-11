За поддержку документа президента США проголосовали 14 стран. И хотя представитель России воздержался от голосования, резолюция Совбеза считается принятой.

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Израиль и ХАМАС призвали прекратить огонь

В проекте резолюции говорится о том, что Совет безопасности ООН "приветствует новое предложение о прекращении огня, объявленное 31 мая, которое принял Израиль, и призывает ХАМАС также принять его". Совбез призвал Израиль и ХАМАС без задержек и выдвижения каких-либо условий выполнять предложения резолюции.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Совбез "направил ХАМАСу четкий месседж – принять соглашение о прекращении огня". Она также добавила, что боевые столкновения могут прекратиться уже, но для этого нужны соответствующие действия ХАМАСа.

С Израилем предложение Байдена уже обсудили – госсекретарь Энтони Блинкен встретился с премьером Биньямином Нетаньяху. Мнение США неизменно относительно безопасности Израиля с гарантиями, что ужасные события 7 октября не повторятся.

"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие мировые лидеры будут поддерживать комплексное предложение, изложенное президентом Байденом, которое обеспечит немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников, а также значительное и длительное увеличение гуманитарной помощи, которая будет распределяться по всей Газе", – отметили в США.

Блинкен также рассказал о важности "дипломатических усилий по планированию развития ситуации в постконфликтный период". Это должно обеспечить долгосрочный мир, безопасность и стабильность для израильтян и палестинцев.

В то же время Блинкен подчеркнул важность предотвращения распространения конфликта.

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