Несмотря на угрозу ухудшения отношений с Египтом, Израиль захватил стратегически важную территорию, перекопанную десятками контрабандных тоннелей, через которые идут потоки оружия и других товаров в Сектор Газы террористам ХАМАС. Это позволяло им успешно обходить многолетнюю блокаду со стороны Израиля и Египта.

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Почему контроль над Филадельфийским коридором важен для Израиля

Военный чиновник Израиля анонимно рассказал, что Израиль предупредил Египет о захвате коридора. Там нашли около 20 тоннелей, в том числе ранее неизвестных Израилю, а также 82 точки доступа к тоннелям, сказал чиновник на условиях анонимности. Неизвестно, используются ли туннели сейчас.

Коридор вблизи города Рафах является частью большой демилитаризованной зоны вдоль израильско-египетской границы. Согласно мирному соглашению, каждой стороне разрешается разворачивать лишь небольшое количество войск или пограничников в зоне, хотя это количество может быть изменено по взаимному согласию. На момент заключения соглашения израильские войска контролировали Газу, пока Израиль не вывел свои силы и поселенцев в 2005 году.

Филадельфийский коридор служил кислородной линией ХАМАС, через которую боевики регулярно осуществляли контрабанду оружия в Газу,

– заявил главный военный представитель Израиля Даниэль Хагари.

Впрочем, Египет сообщает, что "нет связи с израильской стороной" по обвинениям в обнаружении тоннелей на границе. Египет неоднократно высказывал опасения, что из-за израильского наступления пойдет волна палестинских беженцев через границу. Этот сценарий Египет считает неприемлемым.

Что такое Филадельфийский Коридор Это узкая демилитаризованная полоса, иногда шириной около 100 метров. Она простирается на 14 километров со стороны Газы на границе с Египтом и включает пункт перехода Рафах в Египет. До 2005 года коридор контролировал Израиль. После соглашений в Осло контроль над границей перешел к Египту. Ему разрешалось разместить 750 пограничников для контроля за полосой. Египет утверждал, что разрушает все туннели поставки террористов.

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