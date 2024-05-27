В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по Рафаху, где располагались вражеские группировки. В результате этого погибли 2 палестинских командира.

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В Тель-Авиве впервые за 4 месяца звучали сирены

По данным катарской телевизионной сети Al Jazeera, израильские военные заявили, что из района Рафах в Секторе Газа было запущено восемь ракет. Эти ракеты полетели на город Тель-Авив, в результате чего в городе впервые за 4 месяца прозвучала сирена воздушной тревоги.

Согласно сообщениям местных СМИ, сирены завыли примерно в 30 районах центрального Израиля, включая Тель-Авив. По предварительным данным, несколько вражеских ракет перехватила израильская ПВО, одновременно есть сообщения о нескольких легких раненых в результате атаки ХАМАС.

В Тель-Авиве звучали сирены и взрывы 26 мая / Видео с аккаунта @hamad_alnajjar в соцсети Х

Военное крыло ХАМАС Бригады Кассама взяло на себя ответственность за атаку. Там заявили, что ракеты были запущены в ответ на "убийства мирных жителей в Секторе Газа".

После этого, по данным Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал свой военный кабинет для обсуждения продолжения операций в Рафахе. Израиль утверждает, что решение суда ООН дает возможность для военных действий.

Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что ракеты, выпущенные из Рафаха, "доказывают, что (Силы обороны Израиля) должны действовать в любом месте, откуда все еще действует ХАМАС".

В то же время министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после атаки со стороны ХАМАС по Тель-Авиву призвал армию "со всей силой" нанести удар по Рафаху.

В ответ ЦАХАЛ ударил по ХАМАС

Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале сообщили, что вместе с ISA ликвидировали командиров ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

По данным ЦАХАЛ, в результате атаки было уничтожено террориста Ясина Рабию, командующего руководством ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, а также Халеда Нагара, высокопоставленного чиновника ХАМАС. Удар был нанесен в районе Таль-ас-Султан, на северо-западе Рафаха, на основе точных данных разведки.

Это крыло ХАМАС отвечает за планирование, финансирование и осуществление террористических атак по всей Иудее и Самарии (район известен также как Западный берег реки Иордан – 24 Канал) и в Израиле,

– заявили в ЦАХАЛ.

По данным израильтян, Ясин Рабия руководил всей террористической деятельностью ХАМАС в Иудее и Самарии, переводил средства террористическим целям и планировал террористические атаки. В прошлом Рабия совершил многочисленные смертоносные террористические атаки, во время которых погибли солдаты ЦАХАЛа.

"Террорист Халед Нагар, высокопоставленный чиновник штаба ХАМАС, руководил стрельбой и другими террористическими действиями в Иудее и Самарии, а также переводил средства, предназначенные для террористической деятельности ХАМАС в Секторе Газа", – сообщили израильские военные.

Ранее Халед Нагар совершил несколько смертоносных террористических атак в 2001 – 2003 годах, которые привели к гибели нескольких израильских гражданских лиц, а также ранениям и смерти нескольких израильских солдат.

В Армии обороны Израиля заявили, что им известно о сообщениях, что в результате удара и пожара пострадали несколько гражданских лиц в этом районе. Инцидент рассматривается.