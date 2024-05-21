Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, заметив, что возможные ордера на арест от Международного уголовного суда никак не повлияют на ход боевых действий. Израиль не остановит операцию в Секторе Газа, а ХАМАС вообще не является субъектом международного права, поэтому на их реакцию не обращают внимания.

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Возможные долгосрочные последствия

Как отметил Вигиринский, отсутствие реакции на действия Международного уголовного суда, конечно же, влияют на репутацию этой институции. Но в целом нынешние события в мире могут привести к тому, что международная структура, которая была сформирована после Второй мировой войны, в долгосрочной перспективе разрушится.

Она или разрушается, или остается – и все ее признают. Вот с ООН. Израиль не выполняет ни одной резолюции. Ни о прекращении огня; ни о деоккупации территории. Так же они не будут выполнять решение МУС из-за того, что Израиль не ратифицировал Римский статут. Что здесь может сделать суд? Ничего. У них нет полицейских подразделений,

– сказал Вигиринский.

Международное право действует по принципу, что "договоры должны выполняться". Если страна ратифицировала Римский статут, то должна была бы выполнить свои обязательства. Но страна вполне может сказать, что человек обладает политическим иммунитетом – и не выдавать его.

В этой ситуации МУС выполнил свою работу. На нее наслаивается политический подтекст, который может дискредитировать сам МУС и международную судебную систему в части права, которое призвано держать в рамках механизмы ведения войны,

– отметил Вигиринский.

Возможны новые ордера на арест от МУС: коротко