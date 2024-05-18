Об этом сообщили в Associated Press. Там рассказали подробнее, кого именно нашли военнослужащие Израиля.

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Нашли тела заложников

Отмечается, что военные идентифицировали тела 3 человек:

22-летней немки израильского происхождения Шани Лук;

28-летней Амит Бускилы 28-летней Амит Бускилы;

56-летнего Ицхака Гелерентера.

Военные Израиля не сообщают подробностей о том, где нашли их тела.

По словам военного спикера контр-адмирала Даниэля Хагари, ХАМАС убил их, когда те пытались сбежать с музыкального фестиваля Nova 7 октября, а их тела затем вывезли в Газу.

Что известно о Шани Лук