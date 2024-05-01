Как утверждает ряд американских изданий, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге якобы готовится выдать ордера на аресты израильского премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

Что такое МУС, какую силу и юрисдикцию имеет, поставят ли такие решения израильских лидеров в один ряд с Омаром аль-Баширом, Муаммаром Каддафи и Путиным – объясняет 24 Канал.

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Международный уголовный суд – это Гаагский трибунал?

Нет.

МУС – это отдельная структура, которая действует на основании межгосударственного договора, известного как Римский статут и принятого в 1998 году. Этот суд рассматривает дела о геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Старое и новое здание МУС в Гааге / Фото МУС

МУС часто путают с "Гаагским трибуналом" (даже уважаемые коллеги из "Вокс"). В целом это давний медийный штамп и мем, поскольку так называли российские СМИ Международный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ или в английской версии ICTY), действовавший с 1993 по 2017 годы.

Это специально образованный на основании решения Совбеза ООН трибунал, рассматривавший исключительно преступления во время войны в бывшей Югославии (хедлайнерами процесса были Слободан Милошевич, Радко Младич и Радован Караджич).



Здание в Гааге, где проходили слушания МТБЮ или, если хотите, того самого "Гаагского Трибунала"

В отличие от МТБЮ, МУС, у которого также штаб-квартира в Гааге, является постоянным судом и рассматривает все иски о совершении соответствующих преступлений, а не является специально созданным учреждением под конкретный кейс.



Дворец Мира в Гааге, что является родным домом для Международного суда ООН

Также в Гааге расположен и Международный Суд ООН, который рассматривает правовые споры между государствами и принимает обязательные к исполнению решения. В отличие от МУС этот суд не может судить или наказывать отдельных лиц.

Зато МУС – может. Этот суд не входит в структуру ООН и является независимой институцией. Эта инстанция является первой и последней, приговоры МУС нельзя обжаловать .

. Правда, правовая база работы МУС недостаточно урегулирована, поэтому фактически не существует надлежащих механизмов обеспечения действия приговоров и даже тех же ордеров. Кроме того, судить нельзя заочно, то есть пока условный Путин не попадет в Гаагу.

Почему дело Израиля рассматривает именно МУС

Израиль не ратифицировал Римский статут (как, например, США и Иран), однако это сделала Палестинская автономия в 2015 году. То есть на Сектор Газа, что является ее частью, де-факто распространяется юрисдикция МУС.

Таким образом, государства, которые ратифицировали Римский статут, могут подавать иски в МУС на действия, совершенные Израилем, который этого не сделал.

Так, например, сделала Южно-Африканская Республика (ЮАР) после убийства ЦАХАЛом участников гуманитарной миссии World Central Kitchen в Газе.

Израиль признал свою вину за инцидент и пообещал наказать виновных, однако юристы из ЮАР отмечают, что это был не несчастный случай, а системное нарушение , являющееся частью более широкого преступления – геноцида палестинского населения анклава, известного как Сектор Газа.

и пообещал наказать виновных, однако юристы из ЮАР отмечают, что , являющееся частью более широкого преступления – геноцида палестинского населения анклава, известного как Сектор Газа. Геноцид, по мнению авторов иска, заключается в саботаже поставки в зону боевых действий гуманитарных грузов, а также чрезмерной жестокости во время военной операции.

Обратите внимание! Также ЮАР в конце 2023 года обратилась в Международный суд ООН по поводу военной операции Израиля в Гааге, которую африканцы считают геноцидом. Суд выдал временное решение, которое не приказывало Израилю немедленно прекратить военную операцию в Газе, однако предусматривало, чтобы Израиль немедленно прибегнул к конкретным шагам, чтобы не допускать действий, которые могут быть актами геноцида и не позволять уничтожение доказательств действий, которые могут считаться геноцидом. Как показали дальнейшие события, размытые формулировки привели к свободной трактовке ЦАХАЛом, что имело следствием большое количество жертв среди гражданских. С другой стороны, далеко не факт, что даже прямой запрет остановил бы войну, как он не остановил российскую геноцидную агрессию против Украины. Впрочем, нарушение Россией предупредительных мер стало аргументом для наложения на государство-агрессора международных санкций. Отметим, что кроме иска ЮАР в Международный суд ООН, в Суд обратилось государство Никарагуа (кстати, верный союзник России) – страна подала жалобу на Германию с требованием, чтобы та прекратила помощь Израилю.

Критики Израиля говорят, что его военная операция уже давно вышла за пределы противостояния с ХАМАС и превратилась в войну с палестинцами. Израиль обвиняют в гуманитарной катастрофе в Секторе Газа и в том, что военная операция в Газе вызвала смерть 33 000 человек и превратила 1,7 миллиона местных жителей в беженцев. Отметим, что это еще не официальное обвинение от МУС.

Почему Израиль обвиняют в чрезмерной силе?

За статистику в Газе отвечает террористическая группировка ХАМАС, которая там является "законной властью". Террористы ХАМАС захватили власть в анклаве после победы на выборах в этой части Палестинской автономии в 2006 году. После этого террористы устранили конкурентов, рассорились с главой автономии Махмудом Аббасом и устроили в Секторе Газа собственную фундаменталистскую диктатуру, но с элементами киберпанка в виде дронов и ракет.

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"Вершиной" деятельности ХАМАС стала массированная атака на Израиль 7 октября 2023 года, жертвами которой стали 1 200 израильтян, еще около 250 человек, включая младенцев, оказались в заложниках. Собственно, этот бесчеловечный террористический акт и стал поводом для военной операции в Газе, что и привело к жертвам и разрушениям.

За статистику жертв в Газе также отвечает ХАМАС. Можно ли в этой ситуации доверять террористам, которых уже много раз ловили за руку на махинациях и попытках увеличить количество жертв – вопрос риторический.

Бои в Газе – не классическая война, а скорее полицейская операция против городских партизан. Террористы ХАМАС принципиально воюют в гражданской одежде и используют собственных земляков любого возраста или пола как живой щит.

С другой стороны, и ЦАХАЛ особо не считается с человеческими потерями, которые считает вполне допустимыми побочными потерями. Также израильтяне, ослепленные жаждой мести террористам, не особо спешат решать гуманитарные проблемы палестинцев, поскольку справедливо считают, что все они желают им смерти.

В итоге получилась кровавая бойня без положительных героев, за которую кто-то должен ответить. Первые иски против Израиля воспринимались цивилизованным миром как маргинальные. Мало кто отрицал право Израиля на самозащиту, особенно когда защищаться нужно было от откровенных террористов.

Впрочем, в ходе операции Израиля в Газе и роста количества жертв общественное мнение стало меняться . Под давлением общественности союзники Тель-Авива из США и ЕС начали критиковать методы и цели.

. Под давлением общественности союзники Тель-Авива из США и ЕС начали критиковать методы и цели. Сейчас даже рассматривается решение о наложении США санкций на батальон "Нецах Йехуда" – подразделение ЦАХАЛ, личный состав которого составляют евреи-ортодоксы, и бойцов которого обвиняют в военных преступлениях, правда, совершенных до событий 7 октября и войны в Газе.

Сейчас в мире распространенным стало мнение, что война в Газе является способом продолжить свою политическую жизнь для Биньямина Нетаньяху. А идея ордеров на арест действующих израильских лидеров уже не кажется экстравагантной.

Интересно! По иронии судьбы, слухи о скором ордере для "Биби", Галанта и кого-то из Генштаба появились накануне принятия перемирия между Израилем и ХАМАС. Напомним, сейчас несколько сотен (возможно, тысяч) террористов укрылись на юге Сектора Газа в городке Рафах среди более 1 миллиона земляков. Им некуда бежать, ведь Египет закрыл для беженцев границы, а значит, всех этих людей ждет судьба потенциального "живого щита" для ХАМАС, на который, как мы уже знаем, в ЦАХАЛ особо внимания не обращают.



От этой без 5 минут кровавой бойни мир спасают отчаянные попытки США убедить Нетаньяху остановиться и не становиться израильским Милошевичем.

А если Израиль откажется от перемирия, а аргументы США и G7 на МУС не подействуют?

На фоне слухов от New York Times об ордерах, Израиль запустил собственные слухи (на платформе Bloomberg) о том, что откажется от перемирия, если МУС все же решится осуществить свой замысел. То есть угрожает начать наступление на Рафах и сделать все, чтобы у МУС уже было еще больше доказательств для гипотетического процесса.

К тому же американские конгрессмены, если верить изданию Axios, готовят возможные санкции уже против МУС, а представители G7 уже превратились в семафоры, посылая в Гаагу сигнал за сигналом об очередных беспокойствах. При этом так называемый "Глобальный юг" ждет, что МУС отреагирует на иски против Израиля, который он считает легитимной частью "Запада". Все это ставит суд в Гааге в очень неудобный шпагат.

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Если аргументы США и G7 на МУС не подействуют, то судьи в Гааге могут открыть "портал в ад". Как и в случае с Путиным, вряд ли Нетаньяху будет арестован по ордеру МУС. Израиль принципиально не выдает своих граждан, даже если это Вадим Рабинович.

Напомним, что Сербия выдала Милошевича под давлением США и России, зато Нетаньяху может по этому поводу особо не волноваться. Ни Израиль, ни США не подписали Римский статут, поэтому "Биби" может спокойно путешествовать в Америку. Другое дело – Европа и другие страны. Для них он станет изгнанником.

Также вполне возможны санкции против Израиля, особенно если операция в городе Рафах все же начнется.

Сейчас же для Израиля остается все меньше приемлемых вариантов выхода из кризиса. Фактически государство стало заложником амбиций своего премьера, который своей жаждой власти уничтожает репутацию страны и в очередной раз играет с адским огнем.