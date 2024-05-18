Про це повідомили у Associated Press. Там розповіли детальніше, кого саме знайшли військовослужбовці Ізраїлю.
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Знайшли тіла заручників
Зазначається, що військові ідентифікували тіла 3 людей:
- 22-річної німкені ізраїльського походження Шані Лук;
- 28-річної Аміт Бускіли;
- 56-річного Іцхака Гелерентера.
Військові Ізраїлю не повідомляють подробиць про те, де знайшли їхні тіла.
За словами військового речника контр-адмірала Даніеля Хагарі, ХАМАС убив їх, коли ті намагалися втекти з музичного фестивалю Nova 7 жовтня, а їхні тіла потім вивезли до Гази.
Що відомо про Шані Лук
- Нагадаємо, відео з пораненою дівчиною в пікапі терористів ХАМАС облетіло весь світ, яку знайомі упізнали по татуюваннях на ногах.
- Нею виявилася Шані Лук. Вона була громадянкою Німеччини, яка приїхала до Ізраїлю для участі у музичному фестивалі, що проходив біля кордону із Сектором Газа.
- В кінці жовтня стало відомо, що Шані Лук мертва. Смерть дівчини підтвердила її матір, про що написала у соціальних мережах.
- Незабаром, 30 жовтня 2023 року, МЗС Ізраїлю офіційно повідомило про смерть дівчини. Однак, згодом повідомлення видалили уточнивши, що тіло дівчини усе ще не знайдено.