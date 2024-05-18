Про це повідомили у Associated Press. Там розповіли детальніше, кого саме знайшли військовослужбовці Ізраїлю.

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Знайшли тіла заручників

Зазначається, що військові ідентифікували тіла 3 людей:

22-річної німкені ізраїльського походження Шані Лук;

28-річної Аміт Бускіли;

56-річного Іцхака Гелерентера.

Військові Ізраїлю не повідомляють подробиць про те, де знайшли їхні тіла.

За словами військового речника контр-адмірала Даніеля Хагарі, ХАМАС убив їх, коли ті намагалися втекти з музичного фестивалю Nova 7 жовтня, а їхні тіла потім вивезли до Гази.

Що відомо про Шані Лук