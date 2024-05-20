Лидеров ХАМАС подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Израиле и Секторе Газа. Израильским руководителям инкриминируют то же, однако на территории Сектора Газа.

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Как отреагировал израильский премьер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение прокурора МУС требовать ордер на его арест было абсурдным. По его словам, такие действия направлены против всего народа его страны.

Я с отвращением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. С какой дерзостью вы сравниваете ХАМАС, который убивал, жег, резал, обезглавливал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, с солдатами ЦАХАЛ, которые ведут справедливую войну, которая не похожа ни на одну другую,

– подчеркнул он.

Глава правительства Израиля также назвал это решение "абсолютным искажением реальности". Он пообещал своему народу, что подобная попытка "завязать руки Израилю" обязательно провалится.

Как реагируют на это решение в мире: основное