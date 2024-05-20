Лидеров ХАМАС подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Израиле и Секторе Газа. Израильским руководителям инкриминируют то же, однако на территории Сектора Газа.
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Как отреагировал израильский премьер
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение прокурора МУС требовать ордер на его арест было абсурдным. По его словам, такие действия направлены против всего народа его страны.
Я с отвращением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. С какой дерзостью вы сравниваете ХАМАС, который убивал, жег, резал, обезглавливал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, с солдатами ЦАХАЛ, которые ведут справедливую войну, которая не похожа ни на одну другую,
– подчеркнул он.
Глава правительства Израиля также назвал это решение "абсолютным искажением реальности". Он пообещал своему народу, что подобная попытка "завязать руки Израилю" обязательно провалится.
Как реагируют на это решение в мире: основное
- Ультраправые израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора МУС в антисемитизме. Они отметили, что запрос ордеров на арест Нетаньяху и Галанта – это проявление лицемерия и ненависти.
- Министр финансов Израиля также выразил свою поддержку Нетаньяху и Галанту, а также отметил, что "ордера на арест для них – это ордера на арест для всех нас". В то же время Бен-Гвир призвал Израиль прекратить свое участие в "антисемитских" международных судебных процессах в Гааге.
- В США также отреагировали на то, что МУС запросил ордера на арест для Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта. Джо Байден и Энтони Блинкен назвали такой шаг позорным. В этом ключе высказался Энтони Блинкен. Он сказал: США отвергают заявление Карима Хана, потому что в нем Израиль приравняли к ХАМАС.
- По мнению Блинкена, прокурор МУС поспешил. Он должен был "предоставить израильской правовой системе полную и своевременную возможность продолжить рассмотрение дела". Ведь Государство Израиль было готово сотрудничать, а сам Карим Хан должен был посетить страну на следующей неделе.