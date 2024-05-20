Лидерам боевиков ХАМАС инкриминируют преступления против человечности в Израиле и Секторе Газа. Такие же обвинения выдвигают и премьеру Израиля и министру обороны, однако их обвиняют в совершении преступлений на территории Сектора Газа.

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Прокурора МУС обвинили в антисемитизме

Ультраправые израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обвинили главного прокурора МУС в антисемитизме. Они отметили, что запрос ордеров на арест Нетаньяху и Галанта – это проявление лицемерия и ненависти.

Мы не видели такого проявления лицемерия и ненависти к евреям, как тот, который продемонстрировал суд в Гааге со времен нацистской пропаганды. Нацисты также выступали от имени "морали", и здесь не было ничего, кроме антисемитизма,

– заявил Смотрич.

Министр финансов Израиля также выразил свою поддержку Нетаньяху и Галанту, а также отметил, что "ордера на арест для них – это ордера на арест для всех нас".

В то же время Бен-Гвир призвал Израиль прекратить свое участие в "антисемитских" международных судебных процессах в Гааге. Более того, он считает, что премьер-министр и министр обороны должны игнорировать "антисемитского прокурора" Карима Хана. Кроме того, Бен-Гвир считает, что Израиль наоборот должен усилить атаку на ХАМАС, пока боевики не будут полностью уничтожены.

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