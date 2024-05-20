Лідерам бойовиків ХАМАС інкримінують злочини проти людяності в Ізраїлі та Секторі Гази. Такі ж звинувачення висувають й прем'єру Ізраїлю та міністр оборони, однак їх звинувачують у скоєнні злочинів на території Сектора Гази.
Важливо У Гаазі можуть видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю: що відбувається та яких наслідків чекати
Прокурора МКС звинуватили в антисемітизмі
Ультраправі ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинуватили головного прокурора МКС в антисемітизмі. Вони наголосили, що запит ордерів на арешт Нетаньягу та Галанта – це прояв лицемірства та ненависті.
Ми не бачили такого прояву лицемірства та ненависті до євреїв, як той, який продемонстрував суд у Гаазі з часів нацистської пропаганди. Нацисти також виступали від імені "моралі", і тут не було нічого, крім антисемітизму,
– заявив Смотрич.
Міністр фінансів Ізраїлю також висловив свою підтримку Нетаньягу та Галанту, а також наголосив, що "ордери на арешт для них – це ордери на арешт для всіх нас".
Водночас Бен-Гвір закликав Ізраїль припинити свою участь в "антисемітських" міжнародних судових процесах у Гаазі. Ба більше, він вважає, що прем'єр-міністр та міністр оборони повинні ігнорувати "антисемітського прокурора" Каріма Хана. Окрім того, Бен-Гвір вважає, що Ізраїль навпаки повинен посилити атаку на ХАМАС, поки бойовики не будуть повністю знищені.
МКС може видати ордери на арешт Нетаньягу: що відомо
- На початку травня журналісти Bloomberg написали, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт Нетаньягу та інших ізраїльських посадовців. У США це викликало серйозне занепокоєння, адже наразі Ізраїль наближається до врегулювання припинення вогню з ХАМАС.
- Журналісти зауважували, що ордери на арешт керівництва Ізраїлю можуть викликати нову хвилю протестів у світі. Окрім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац дав вказівку представництвам своєї країни по всьому світу підготуватися до хвилі антисемітизму, антиєврейських та антиізраїльських спалахів на тлі повідомлень про ймовірні ордери.
- Вдень 20 травня головний прокурор МКС Карім Хан повідомив, що запросив ордери на арешт на Нетаньягу та Галанта, а також 3 лідерів бойовиків ХАМАС. В Гаазі заявили, що Ізраїль буцімто "навмисно і систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах Гази об'єктів, необхідних для виживання людини".